  • Alwasat News
Atwasat

ألكاراس بصعوبة وديوكوفيتش بسهولة في منافسات بطولة سينسيناتي الأميركية للتنس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 12:22 مساء
ألكاراس بصعوبة وديوكوفيتش بسهولة في منافسات بطولة سينسيناتي الأميركية للتنس
الإسباني ألكاراس. (فرانس برس)
alwasat radio

شهدت بطولة سينسيناتي للتنس المقامة في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية منافسات ساخنة، وهي من أهم وأمتع بطولات الماسترز الأساتذة للعام 2023 بمشاركة أفضل لاعبي الكرة الصفراء على الأراضي الصلبة.

ففي دورة الرجال الألف للماسترز، خسر الإسباني ألكاراس المجموعة الأولى أمام الأسترالي مارك بورسيل المصنف 70 عالميا، في 44 دقيقة، قبل أن يحسم المواجهة 4-6 و6-3 و6-4. وقال بطل ويمبلدون الباحث عن لقب سابع هذا الموسم «كان الوضع صعبا ومعقدا اليوم. يرسل بشكل جيد. تقدم جيدا على الشبكة. كان الرد جيدا من قبلي ومفتاح الفوز»، حسب «فرانس برس».

أنس جابر جاهزة لمطاردة حلم الفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

يلاقي في المربع الأخير، البولندي هوبرت هوركاتش الذي بلغ نصف النهائي لأول مرة في سينسيناتي والسادسة في دورات الماسترز التي أحرز أحد ألقابها مرة واحدة العام 2021 في ميامي، وذلك بفوزه على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-1 و7-6 (7-10).

ديوكوفيتش يهيمن على الأميركي تايلور فريتز
أما ديوكوفيتش، حامل لقب 23 بطولة كبرى، فهيمن على الأميركي تايلور فريتز 6-0 و6-4، محرزا فوزه السابع تواليا على المصنف أول أميركيا دون أي خسارة.

بعد فوزه بالمجموعة الأولى في 21 دقيقة فقط، خسر ديوكوفيتش، المتوج مرتين في سينسيناتي (2018 و2020) مرتين مطلع المجموعة الثانية، بيد أنه رد في الوقت المناسب وحسم المباراة في 62 دقيقة.

مواجهة مهمة منتظرة مع الألماني ألكسندر زفيريف
قال الصربي «بدأت المجموعة الثانية بشكل سيئ وتركت له كسر الارسال. لكن بعد أن أصبحت النتيجة 2-4، لعبت أربعة أشوط قوية، وفي المجمل كان الأداء جيدا. لعبت ثلاث مباريات حتى الآن، وفي كل يوم أرفع مستوى التحدي.

يلاقي السبت الألماني ألكسندر زفيريف، المتوج باللقب العام 2021، بعد فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 6-2 و6-3، ليبلغ أول نصف نهائي في بطولات الماسترز منذ روما 2022، قبل تعرضه لإصابة قوية في كاحله في باريس 2022 أبعدته أكثر من ستة أشهر عن الملاعب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014

إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت

«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني

هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني
مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي

مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي
قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»

«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران

شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألكاراس بصعوبة وديوكوفيتش بسهولة في منافسات بطولة سينسيناتي الأميركية للتنس
ألكاراس بصعوبة وديوكوفيتش بسهولة في منافسات بطولة سينسيناتي ...
نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية مراهنات
نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا ...
السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا
السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا
هاري كاين يشق طريقه ضمن رباعية مع بايرن ميونيخ في «بوندسليغا»
هاري كاين يشق طريقه ضمن رباعية مع بايرن ميونيخ في «بوندسليغا»
4 تحديات تنتظر سباليتي مع «الأتزوري».. بعد الرحيل المفاجئ لمانشيني
4 تحديات تنتظر سباليتي مع «الأتزوري».. بعد الرحيل المفاجئ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها...
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ألقابه في الخليج
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ......
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين...
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع ......
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون يورو
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون......
المزيد
غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا...
تحول تاريخي لإنجلترا وتحدٍ مثير لإسبانيا قبل ساعات من نهائي مونديال السيدات
تحول تاريخي لإنجلترا وتحدٍ مثير لإسبانيا قبل ساعات من نهائي ......
شفيونتيك في نصف نهائي بطولة سينسيناتي الأميركية للتنس
شفيونتيك في نصف نهائي بطولة سينسيناتي الأميركية للتنس...
4 تحديات تنتظر سباليتي مع «الأتزوري».. بعد الرحيل المفاجئ لمانشيني
4 تحديات تنتظر سباليتي مع «الأتزوري».. بعد الرحيل المفاجئ ......
هاري كاين يشق طريقه ضمن رباعية مع بايرن ميونيخ في «بوندسليغا»
هاري كاين يشق طريقه ضمن رباعية مع بايرن ميونيخ في ......
المزيد