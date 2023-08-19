ألكاراس بصعوبة وديوكوفيتش بسهولة في منافسات بطولة سينسيناتي الأميركية للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت بطولة سينسيناتي للتنس المقامة في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية منافسات ساخنة، وهي من أهم وأمتع بطولات الماسترز الأساتذة للعام 2023 بمشاركة أفضل لاعبي الكرة الصفراء على الأراضي الصلبة.

ففي دورة الرجال الألف للماسترز، خسر الإسباني ألكاراس المجموعة الأولى أمام الأسترالي مارك بورسيل المصنف 70 عالميا، في 44 دقيقة، قبل أن يحسم المواجهة 4-6 و6-3 و6-4. وقال بطل ويمبلدون الباحث عن لقب سابع هذا الموسم «كان الوضع صعبا ومعقدا اليوم. يرسل بشكل جيد. تقدم جيدا على الشبكة. كان الرد جيدا من قبلي ومفتاح الفوز»، حسب «فرانس برس».

- أنس جابر جاهزة لمطاردة حلم الفوز ببطولة ويمبلدون للتنس

يلاقي في المربع الأخير، البولندي هوبرت هوركاتش الذي بلغ نصف النهائي لأول مرة في سينسيناتي والسادسة في دورات الماسترز التي أحرز أحد ألقابها مرة واحدة العام 2021 في ميامي، وذلك بفوزه على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-1 و7-6 (7-10).

ديوكوفيتش يهيمن على الأميركي تايلور فريتز

أما ديوكوفيتش، حامل لقب 23 بطولة كبرى، فهيمن على الأميركي تايلور فريتز 6-0 و6-4، محرزا فوزه السابع تواليا على المصنف أول أميركيا دون أي خسارة.

بعد فوزه بالمجموعة الأولى في 21 دقيقة فقط، خسر ديوكوفيتش، المتوج مرتين في سينسيناتي (2018 و2020) مرتين مطلع المجموعة الثانية، بيد أنه رد في الوقت المناسب وحسم المباراة في 62 دقيقة.

مواجهة مهمة منتظرة مع الألماني ألكسندر زفيريف

قال الصربي «بدأت المجموعة الثانية بشكل سيئ وتركت له كسر الارسال. لكن بعد أن أصبحت النتيجة 2-4، لعبت أربعة أشوط قوية، وفي المجمل كان الأداء جيدا. لعبت ثلاث مباريات حتى الآن، وفي كل يوم أرفع مستوى التحدي.

يلاقي السبت الألماني ألكسندر زفيريف، المتوج باللقب العام 2021، بعد فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 6-2 و6-3، ليبلغ أول نصف نهائي في بطولات الماسترز منذ روما 2022، قبل تعرضه لإصابة قوية في كاحله في باريس 2022 أبعدته أكثر من ستة أشهر عن الملاعب.