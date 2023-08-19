الإصابة تبعد التونسية أنس جابر من ربع نهائي بطولة سينسيناتي للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

ودعت التونسية أنس جابر، المصنفة الخامسة عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، بطولة سينسيناتي من الدور ربع النهائي على يد البيلاروسية آرينا سابالينكا.

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وفي ساعة و29 دقيقة تمكنت سابالينكا، المصنفة الثانية عالميا، من الفوز بنتيجة 7-5 و6-3 على جابر التي واجهت مشكلة في ساقها اليمنى خلال المجموعة الثانية طلبت على إثرها المساعدة الطبية، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

ما هي بطولة سينسيناتي في عالم التنس الأرضي؟

بطولة سينسيناتي في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية من أهم وأمتع بطولات الماسترز الأساتذة للعام 2023 بمشاركة أفضل لاعبي الكرة الصفراء على الأراضي الصلبة.

سابالينكا تتحدث عن التونسية أنس جابر

وقالت سابالينكا عقب المباراة: «سعيدة للغاية بهذا الانتصار ولكنني حزينة في الوقت نفسه لأنس وأتمنى أن تتعافى سريعا وأن تكون مستعدة لخوض أميركا المفتوحة».

وتواجه سابالينكا في نصف النهائي التشيكية كارولينا موتشوفا، المصنفة الـ17 عالميا، التي بلغت المربع الذهبي بفضل انسحاب منافستها في دور الثمانية مواطنتها ماري بوزكوفا.