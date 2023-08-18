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ريال مدريد يعاند رابطة الدوري الإسباني ويرفض وضع كاميرات بغرف تبديل الملابس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 05:13 مساء
ريال مدريد يعاند رابطة الدوري الإسباني ويرفض وضع كاميرات بغرف تبديل الملابس
مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بالدوري الإسباني (الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد)
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رفض نادي ريال مدريد وضع الكاميرات في غرف تبديل ملابس فريقه ضمن بعض التغييرات في النقل التليفزيوني، على الرغم من الحصول على الأموال مقابل ذلك.

ريال مدريد يخسر 13 مليون يورو
ومن التغييرات التي سيشهدها متابعو الدوري الإسباني في تغطية المباريات وضع كاميرات في غرفة تبديل الملابس، ووضع كاميرات وجهًا لوجه مع المدربين، والمزيد من الكاميرات والميكروفونات في الأنفاق وبجوار المقاعد، لتكون فرصًا إضافية لإجراء مقابلات مع اللاعبين والموظفين قبل وأثناء وبعد المباريات.

من جانبه رفض ريال مدريد هذه التغييرات، وبذلك سيخسر النادي 13 مليون يورو كان سيحصل عليها فيما لو التزم بالتغييرات الجديدة.

يأتي هذا الموقف فيما تعاونت جميع أندية الدوري الإسباني مع مبادرات البث الجديدة باستثناء ريال مدريد، الذي قرر مقاطعة جميع التفاعلات مع أصحاب الحقوق.

زيادة الإثارة في الدوري الإسباني
وبحسب جريدة «ذا أتلتيك» البريطانية، فإن الفكرة من هذه الميزات التي تم تطبيقها هذا الموسم، هي جعل الدوري الإسباني أكثر إثارة للمشاهدين، بهدف زيادة الأموال التي يتم دفعها مقابل الحقوق في المستقبل.

وكحافز للأندية على الانفتاح والسماح بدخول الكاميرات لغرف خلع الملابس، سيتم تقاسم جزء كبير من إجمالي عائدات بث الدوري الإسباني للموسم 2023-2024، اعتمادًا على مشاركة كل نادٍ في هذه الإضافات الإذاعية الطوعية الجديدة.

ريال مدريد يقاطع الرعاة
ولم تكن هناك كاميرات في غرفة تبديل الملابس في ريال مدريد في مباراته أمام أتلتيك بلباو السبت الماضي، ولم تكن هناك محادثة متلفزة غير رسمية قبل المباراة بين المدرب كارلو أنشيلوتي وإرنستو فالفيردي.

وفي احتجاج واضح على النهج الجديد لم يقم أحد من ريال مدريد، لا إيميليو بوتراغوينو ولا المدير الفني كارلو أنشيلوتي ولا اللاعبون، بواجباتهم الإعلامية المعتادة مع أصحاب الحقوق سواء قبل المباراة أو بعدها.

وبدلًا من ذلك، تحدث جود بيلينغهام ورودريغو وداني كارفاخال فقط إلى تليفزيون ريال مدريد من المنطقة المختلطة بالملعب، بينما حضر أنشيلوتي مؤتمره الصحفي المعتاد بعد المباراة.

معركة ريال مدريد ورابطة «لا ليغا»
ووفقًا لجريدة «ذا أتلتيك»، فإن رفض ريال مدريد هو خطوة أخرى ويمكن فهمه على أنه معركة أخرى في الحرب الطويلة بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

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ومنذ أن أصبح تيباس رئيسًا لرابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» في 2013، قام باعتماد نظام أدخل البيع الجماعي لحقوق البث التليفزيوني.

وكانت هذه الخطوة تعني أن الدوري ككل قد كسب المزيد من المال، لكن ريال مدريد شعر بأن هذه الخطوة ضد مصالحه لعدم تمكنه من بيع مبارياته بشكل فردي كما كان من قبل.

ريال مدريد يخسر 20 قضية
وقالت الجريدة إنه على مدى العقد الماضي، رفع ريال مدريد أكثر من عشرين دعوى قضائية مختلفة ضد إجراءات الدوري الإسباني، بما في ذلك العديد من الاعتراضات على كيفية توزيع أموال التليفزيون، لكن القضاة وقفوا دائمًا في صالح رابطة الدوري الإسباني.

وذكرت «ذات أتلتيك» أن الجولات المقبلة من الدوري الإسباني ستوضح ما إذا كان ريال مدريد سيغير رأيه أم سيواصل سياسة المقاطعة. ويواجه فريق العاصمة الإسبانية ألميريا غدًا السبت.

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