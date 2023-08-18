ميسي: لم أكن أرغب في مغادرة برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه وجد سعادته مجددًا منذ انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأميركي، واصفًا انتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة القدم بأنه نقيض انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي سجل 9 أهداف مع إنتر ميامي

وسجل ميسي تسعة أهداف في ست مباريات منذ انضمامه إلى إنتر ميامي، وقد التحق بالنادي الأميركي بعد موسمين قضاهما في فرنسا مع باريس سان جيرمان، حسبما قالت وكالة «فرانس برس».

وفي أول حديث يدلي به لوسائل الإعلام الأميركية منذ وصوله إلى الدوري الأميركي، تحدّث ميسي بشكل إيجابي عن حياته في جنوب فلوريدا وقارنها بالوقت الذي قضاه في العاصمة الفرنسية التي وصلت إلى نهايتها في وقت سابق من هذا العام مع صيحات استهجان من مشجعي باريس سان جيرمان تجاهه.

وقال: «لم تكن رحلتي إلى باريس شيئًا أريده، ولم أرغب في أن أغادر برشلونة، لقد كان عليَّ أيضًا التأقلم مع مكان مختلف تمامًا عن المكان الذي كنت أعيش فيه طوال حياتي، سواء من حيث المدينة أو بالمعنى الرياضي، وكان الأمر صعبًا، لكن عكس ما يحدث لي الآن هنا».

وانضم ميسي إلى برشلونة عن عمر 13 قادمًا من الأرجنتين، وجاء انتقاله بعد أعوام طويلة من النجاح إثر أزمة اقتصادية كبيرة عاشها النادي الكتالوني.

وقال النجم الأرجنتيني: «أنا سعيد جدًا بالقرار الذي اتخذناه، ليس فقط بشأن اللعبة، وكيف تسير الأمور، ولكن لعائلتي، وكيف نعيش يومًا بعد يوم، وكيف نستمتع بالمدينة، هذه التجربة الجديدة واستقبال الناس كان استثنائيًا منذ اليوم الأول وليس فقط في ميامي».

- هالاند ودي بروين وميسي يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

- (فيديو) ميسي يواصل التألق ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات

وأضاف: «لقد قمت برحلتين بعيدتين مع الفريق وكانت معاملة الناس تجاهي مذهلة. لذلك أنا ممتن وسعيد للحظة التي أعيش فيها وقبل كل شيء أن أتمكن من الاستمرار في الاستمتاع بما أحببت طوال حياتي، وأن أكون قادرًا على فعل ذلك بهذه الطريقة بفرح، مشددًا على أن قراره اتخذه مع عائلته».

ويملك ميسي فرصة الظفر بلقبه الأول مع ناديه الجديد عندما يواجهون ناشفيل، غدًا السبت، في نهائي كأس الرابطة، كذلك سيكون أول ألقاب النادي الذي تأسس قبل ثلاثة أعوام.

وقال ميسي: «سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة لي ولكل من هو مشجع للنادي وللنادي نفسه، نريد أن نكون نقطة مرجعية، والفوز باللقب سيساعدنا كثيرًا في ذلك، إنه نادٍ صغير جدًّا، لقد كان موجودًا لفترة قصيرة جدًّا، والفوز باللقب الأول سيكون أمرًا رائعًا لنا جميعًا».