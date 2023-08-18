  • Alwasat News
Atwasat

ميسي: لم أكن أرغب في مغادرة برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 05:07 مساء
ميسي: لم أكن أرغب في مغادرة برشلونة
ميسي خلال إحدى مبارياته مع فريق إنتر ميامي الأميركي (أ ف ب)
alwasat radio

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه وجد سعادته مجددًا منذ انضمامه إلى نادي إنتر ميامي الأميركي، واصفًا انتقاله إلى الدوري الأميركي لكرة القدم بأنه نقيض انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي سجل 9 أهداف مع إنتر ميامي
وسجل ميسي تسعة أهداف في ست مباريات منذ انضمامه إلى إنتر ميامي، وقد التحق بالنادي الأميركي بعد موسمين قضاهما في فرنسا مع باريس سان جيرمان، حسبما قالت وكالة «فرانس برس».

وفي أول حديث يدلي به لوسائل الإعلام الأميركية منذ وصوله إلى الدوري الأميركي، تحدّث ميسي بشكل إيجابي عن حياته في جنوب فلوريدا وقارنها بالوقت الذي قضاه في العاصمة الفرنسية التي وصلت إلى نهايتها في وقت سابق من هذا العام مع صيحات استهجان من مشجعي باريس سان جيرمان تجاهه.

وقال: «لم تكن رحلتي إلى باريس شيئًا أريده، ولم أرغب في أن أغادر برشلونة، لقد كان عليَّ أيضًا التأقلم مع مكان مختلف تمامًا عن المكان الذي كنت أعيش فيه طوال حياتي، سواء من حيث المدينة أو بالمعنى الرياضي، وكان الأمر صعبًا، لكن عكس ما يحدث لي الآن هنا».

وانضم ميسي إلى برشلونة عن عمر 13 قادمًا من الأرجنتين، وجاء انتقاله بعد أعوام طويلة من النجاح إثر أزمة اقتصادية كبيرة عاشها النادي الكتالوني.

وقال النجم الأرجنتيني: «أنا سعيد جدًا بالقرار الذي اتخذناه، ليس فقط بشأن اللعبة، وكيف تسير الأمور، ولكن لعائلتي، وكيف نعيش يومًا بعد يوم، وكيف نستمتع بالمدينة، هذه التجربة الجديدة واستقبال الناس كان استثنائيًا منذ اليوم الأول وليس فقط في ميامي».

هالاند ودي بروين وميسي يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أوروبا
(فيديو) ميسي يواصل التألق ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات

وأضاف: «لقد قمت برحلتين بعيدتين مع الفريق وكانت معاملة الناس تجاهي مذهلة. لذلك أنا ممتن وسعيد للحظة التي أعيش فيها وقبل كل شيء أن أتمكن من الاستمرار في الاستمتاع بما أحببت طوال حياتي، وأن أكون قادرًا على فعل ذلك بهذه الطريقة بفرح، مشددًا على أن قراره اتخذه مع عائلته».

ويملك ميسي فرصة الظفر بلقبه الأول مع ناديه الجديد عندما يواجهون ناشفيل، غدًا السبت، في نهائي كأس الرابطة، كذلك سيكون أول ألقاب النادي الذي تأسس قبل ثلاثة أعوام.

وقال ميسي: «سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة لي ولكل من هو مشجع للنادي وللنادي نفسه، نريد أن نكون نقطة مرجعية، والفوز باللقب سيساعدنا كثيرًا في ذلك، إنه نادٍ صغير جدًّا، لقد كان موجودًا لفترة قصيرة جدًّا، والفوز باللقب الأول سيكون أمرًا رائعًا لنا جميعًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على تحديات الدوري السعودي

الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على تحديات الدوري ...
المهمة الفضائية الجديدة للهند تجتاز مرحلة حاسمة قبل الهبوط على سطح القمر

المهمة الفضائية الجديدة للهند تجتاز مرحلة حاسمة قبل الهبوط على سطح القمر
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
نابولي يمنع سباليتي من تدريب المنتخب الإيطالي

نابولي يمنع سباليتي من تدريب المنتخب الإيطالي
الولايات المتحدة توافق على إرسال مقاتلات «F-16» من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا

الولايات المتحدة توافق على إرسال مقاتلات «F-16» من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
رسميا.. الهلال السعودي يضم ياسين بونو لمدة 3 سنوات

رسميا.. الهلال السعودي يضم ياسين بونو لمدة 3 سنوات
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»

آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
العدد 404: اقتتال «الإخوة الأعداء» ..واستحداث نظام الكفيل

العدد 404: اقتتال «الإخوة الأعداء» ..واستحداث نظام الكفيل
شاهد في «هنا ليبيا»: اعتداء متكرر على المناطق السياحية والأثرية

شاهد في «هنا ليبيا»: اعتداء متكرر على المناطق السياحية والأثرية
بسبب الوضع في النيجر.. قناة أفريقية تزعم نقل قوات فرنسية وجودها إلى قاعدة الويغ جنوب ليبيا

بسبب الوضع في النيجر.. قناة أفريقية تزعم نقل قوات فرنسية وجودها إلى قاعدة الويغ ...
ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»

ساركوزي يهاجم هولاند بسبب ليبيا ويتهم «حاشية القذافي»
كاريكاتير خيري - تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس

كاريكاتير خيري - تجدد الاشتباكات بين جماعات مسلحة في طرابلس
المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المعتصم باللّه المصراتي يسجل أول هدف للاعب ليبي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس

كاريكاتير حليم - اشتباكات دموية بين قوتين أمنيتين في طرابلس
مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي

مميزات وعيوب تبييض الأسنان الكيميائي
الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)

الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نابولي يمنع سباليتي من تدريب المنتخب الإيطالي
نابولي يمنع سباليتي من تدريب المنتخب الإيطالي
يبحث عن حل لأزمته الهجومية ولوكاكو الخيار الأخير
يبحث عن حل لأزمته الهجومية ولوكاكو الخيار الأخير
أزمات متلاحقة تطارد الكرة التونسية قبل انطلاق الدوري غدا
أزمات متلاحقة تطارد الكرة التونسية قبل انطلاق الدوري غدا
عقبات تمنع مانشستر سيتي من التعاقد مع بديل دي بروين
عقبات تمنع مانشستر سيتي من التعاقد مع بديل دي بروين
الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على تحديات الدوري السعودي
الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها...
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ألقابه في الخليج
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ......
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين...
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع ......
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون يورو
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون......
المزيد
قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام ......
ريال مدريد يعاند رابطة الدوري الإسباني ويرفض وضع كاميرات بغرف تبديل الملابس
ريال مدريد يعاند رابطة الدوري الإسباني ويرفض وضع كاميرات ......
ميسي: لم أكن أرغب في مغادرة برشلونة
ميسي: لم أكن أرغب في مغادرة برشلونة...
الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على تحديات الدوري السعودي
الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق ......
عقبات تمنع مانشستر سيتي من التعاقد مع بديل دي بروين
عقبات تمنع مانشستر سيتي من التعاقد مع بديل دي بروين...
المزيد