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عقبات تمنع مانشستر سيتي من التعاقد مع بديل دي بروين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 02:09 مساء
عقبات تمنع مانشستر سيتي من التعاقد مع بديل دي بروين
داني أولمو لاعب لايبزيغ (أرشيفية إكس)
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أكدت وسائل إعلام إسبانية أن المدرب بيب غوارديولا يفكر في التعاقد مع لاعب يعوض النجم البلجيكي كفين دي بروين الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده لفترة طويلة عن مانشستر سيتي.

لايبزيغ يتمسك بقائده
وقالت جريدة «سبورت» إن غوارديولا يضع داني أولمو لاعب لايبزيغ الألماني ضمن أبرز الخيارات التي قد تعوض دي بروين.

وأضافت أن المشكلة التي ستواجه مانشستر سيتي هي أن نادي لايبزيغ لا يفكر في الاستغناء عن خدمات قائده، كما أن أولمو الذي يحصل على أعلى راتب في الفريق.

وأشارت إلى أن قيمة الصفقة قد تتراوح من 80 إلى 100 مليون يورو في حال وافق لايبزيغ بطل كأس السوبر الألماني على التفاضل مع مانشستر سيتي، بينما يمتلك اللاعب شرطا جزائيا في الموسم المقبل تبلغ قيمته 55 مليون يورو.

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وأكدت جريدة «سبورت» أن أولمو (25 عاما) جدد عقده مع النادي الألماني قبل شهرين بعد يمتد حتى 2027 جعله الأغلى في الفريق.

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