نابولي يمنع سباليتي من تدريب المنتخب الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر نادي نابولي الإيطالي مدربه السابق لوتشيانو سباليتي من القيام بأي عمل تدريبي خلال الموسم الكروي 2023-2024، وقال إن عمل المدرب خلال الموسم المقبل سيجعله عرضة لملاحقة قانونية من قبل النادي.

نابولي يرفض التنازل عن حقوقه

وقال موقع «فوتبول إيطاليا» الإيطالي إن نادي نابولي لن يتنازل عن حقوقه المادية في حال تولى مدربه السابق لوتشيانو سباليتي تدريب منتخب إيطاليا خلفا لروبرتو مانشيني الذي استقال من تدريب «الآزوري».

وأضاف «فوتبول إيطاليا» أن نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي، أطلق تحذيرا قانونيا عبر محاميه ماتيا غراساني الذي أكد أن سباليتي لا يستطيع تدريب أي فريق سواء نادٍ أو منتخب التزاما بالعقد الذي يرتبط به مع النادي.

وقال محامي النادي: «نابولي لم يطالب بتعويض بعد أن قرر سباليتي إنهاء عقده مبكرا، لكن سباليتيي قال إنه لن يقوم بأي نشاط في الموسم الجديد 2023-2024، وهذا يسري على الأندية والمنتخبات الوطنية بما فيها المنتخب الإيطالي».

اتفاق من 7 صفحات بين نابولي وسباليتي

وأشار ماتيا غراساني: «نابولي كان عليه أن يحمي نفسه بالحصول على تعويض مالي إذا لم يحترم المدرب الاتفاق. لا يوجد فرق بين الأندية والمنتخبات، إذ إن البند ليس أمرا بسيطا، إنه شيء جرى الاتفاق عليه في نهاية مفاوضات مطولة في وثيقة مكتوبة من سبع صفحات، موقعة من قبل سباليتي ونابولي والفريق القانوني لكل من الطرفين».

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أكد محامي نابولي: «أتفهم موقف الأندية الأخرى التي لا تريد أن ترى نادياً يحصل على أموال عامة، حيث أن الاتحاد الإيطالي ملك للجميع لكن ليس له دور في هذا الوضع، يمكنهم فقط دفع الشرط الجزائي من خلال طرف ثالث أو راعٍ أو حتى سباليتي نفسه.

يذكر أن سباليتي مرشح بقوة لخلافة روبرتو مانشيني في مقعد قيادة المنتخب الإيطالي، إلا أن المدرب لديه شرط جزائي بقيمة ثلاثة ملايين يورو، نص عليه عقده مع نابولي، لحظة فسخ العقد من جانبه.