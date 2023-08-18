رسميا.. الهلال السعودي يضم ياسين بونو لمدة 3 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا تعاقده مع حارس المرمى المغربي ياسين بونو، قادمًا من إشبيلية الإسباني، بعقد مدته ثلاثة مواسم حتى عام 2026.

ونشر حساب الهلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، أكد فيها تعاقده مع ياسين بونو.

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وفي وقت سابق اليوم الخميس، أكدت صحيفة «الرياضية» السعودجية أن بونو سيصل العاصمة السعودية الرياض فجر الجمعة، تمهيدًا لتقديمه كحارس جديد للهلال، بعد توقيع عقده مع النادي.

وخاض بونو آخر مبارياته بقميص إشبيلية أمس الأربعاء، ضد مانشستر سيتي في كأس السوبر الأوروبي لعام 2023، والتي خسرها الفريق الأندلسي بركلات الترجيح.

حارس المرمى المغربي ياسين بونو يوقع عقود انضمامه لفريق الهلال السعودي، الخميس 17 أغسطس 2023 (تويتر)

حارس المرمى المغربي ياسين بونو يوقع عقود انضمامه لفريق الهلال السعودي، الخميس 17 أغسطس 2023 (تويتر)