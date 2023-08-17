الجودو الليبي يواصل مشاركاته في البطولة العربية للأندية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتجدد اليوم الخميس، مشاركة الجودو الليبي في منافسات الأواسط ببطولة الأندية العربية المقامة في مدينة العلمين المصرية.

3 مباريات لأبطال ليبيا في الجودو

ويشارك بثلاثة لاعبين في الدور الـ16 هم: أسامة حركات من مركز النخبة الذي يواجه ياسين سعيد من نادي هليوبوليس المصري، والفائز منهما سيلتقي عمر سلامة من نادي القادسية الكويتي.

وفي دور الثمانية يلعب الصادق فلفل من مركز الفرسان مع يوسف أحمد لاعب نادي المؤسسة العسكرية المصرية، كما يواجه علي عيسى من مركز الفرسان عبدالله الحريزي من العراق.

- 4 ميداليات لبراعم ليبيا فى اليوم الأول لجودو العرب

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يشار إلى أن جودو ليبيا توج في اليومين الأول والثاني من بطولة الأندية العربية بست ميداليات هي: ذهبية اللاعب أوس معيتيق من مركز الفرسان وزن 60 كلغ براعم، وذهبية إلياس زقطة في وزن 55 كلغ أشبال، وبرونزية محمد المهدي من مركز الفرسان في وزن 30 كلغ براعم، وبرونزية عبدالله المرخي من نادي الوطن وزن 46 كلغ براعم، وبرونزية إيان زقطة من مركز النخبة وزن 42 كلغ براعم، وبرونزية مهاب الشفلو من مركز الفرسان في وزن 34 كلغ ناشئين.