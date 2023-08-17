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غدا.. صراع بايرن ميونخ ودورتموند يتجدد مع انطلاق الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 01:53 مساء
غدا.. صراع بايرن ميونخ ودورتموند يتجدد مع انطلاق الدوري الألماني
لقطة من مباراة بايرن ميونخ ودورتموند (أرشيفية: الإنترنت)
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تعود عجلة الدوري الألماني للدوران من جديد بانطلاق الجولة الأولى من المسابقة غدا الجمعة، حيث من المنتظر أن يشهد الموسم الجديد سباقا شرسا بين قطبي الكرة الألمانية بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند على الظفر باللقب، بعدما خاض الفريقان صراعا مريرا امتد حتى الثانية الأخيرة من منافسات الموسم الماضي، لكن الفريق «البافاري» تمكن من حسم الراع لمصلحته مجددا.

بايرن ميونخ يفتتح الموسم الجديد
وتجتذب انطلاقة فعاليات الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم أهمية ومتابعة كبيرة خاصة مع الترشيحات القوية بدخول أكثر من منافس لبايرن ميونخ على الصدارة في الموسم الحالي.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد للدوري الألماني بلقاء بايرن ميونخ حامل اللقب مع مضيفه فيردر بريمن غدا، على أن تستكمل مباريات الجولة الأولى يومي السبت والأحد المقبلين.

تتويج صعب لبايرن ميونخ
وكان بايرن ميونخ توج في الموسم الماضي بلقب المسابقة للموسم الحادي عشر على التوالي، لكنه كان لقبا صعبا للغاية بل كان أكثر صعوبة عن جميع المواسم التي سبقته.

وأهدر دورتموند، الذي كان بحاجة للفوز بأي نتيجة على ماينز في الجولة الأخيرة، فرصة انتزاع اللقب، بتعادله مع ماينز فيما تغلب بايرن ميونخ على مضيفه كولن ليواصل تربعه على عرش الدوري الألماني بعدما حل في المركز الأول برصيد 71 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام دورتموند.

يعد السباق بين بايرن ميونخ ودورتموند في ألمانيا هو الأقوى على الإطلاق في سباق اللقب من بين جميع مسابقات الدوري الأوروبية الخمسة الكبيرة، وهو ما يضاعف من الاهتمام بالمسابقة في الموسم الجديد.

منافسون جدد لبايرن ميونخ
ولا يزال بايرن ميونخ مرشحا قويا للفوز باللقب في الموسم الجديد، لكنه قد يواجه منافسة أكثر شراسة على اللقب في الموسم الجديد عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، خاصة مع دخول أكثر من فريق في دائرة الترشيحات.

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وخاض بايرن ميونخ فترة إعداد قوية قبل بداية الموسم الجديد، وحقق فيها أكثر من انتصار مهم، مثل الفوز على ليفربول الإنجليزي وموناكو الفرنسي، لكنه خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبرغم هذا، تلقى الفريق صدمة قوية في افتتاح فعاليات الموسم الحالي بخسارته أمام لايبزيغ بثلاثية نظيفة في مباراة السوبر الألماني، وهي المباراة التي أكدت أن دورتموند لن يكون المنافس الوحيد لبايرن ميونخ على لقب الدوري في الموسم الجديد.

بايرن ميونخ يواجه أزمة حراس
ويواجه بايرن ميونخ تحديا صعبا للغاية مع بداية رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني، ويتمثل هذا في استمرار غياب حارس مرماه الأساسي مانويل نوير لعدم التعافي من الإصابة حتى الآن، فيما أظهرت مباراة السوبر الألماني حاجة الفريق لضم حارس مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد اهتزاز شباك زفن أولريش بالثلاثية.

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