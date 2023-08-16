اتحاد اللاعبين يتحرك للدفاع عن كرامة بونوتشي.. ويوفنتوس مصمم على استبعاده

القاهرة - بوابة الوسط

دافع نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن موقفه في قضية استبعاده قلب دفاعه المخضرم ليوناردو بونوتشي، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له النادي من قِبل اتحاد اللاعبين الإيطاليين.

يوفنتوس يؤكد شرعية أفعاله

أصدر يوفنتوس بيانا، لم يذكر فيه اسم قائد المنتخب الإيطالي، دافع فيه عن شرعية أفعاله تجاه جميع اللاعبين المسجلين، المكفولة بالكامل حقوقهم جميعها المتفق عليها في اتفاقية المفاوضة الجماعية لكرة القدم المحترفة.

وقد أبعد يوفنتوس بونوتشي عن الفريق الأول للنادي، ومنعه حتى من أداء التمارين مع بقية زملائه. كما استبعده من الجولة التي أجراها الفريق في الولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن بونوتشي (36 عاماً)، والمتبقي عام واحد على عقده، طلب رسمياً عبر ممثليه القانونيين إعادته إلى الفريق الأول.

وأضاف يوفنتوس، في بيانه، أن النادي مستعد أيضاً للدفاع عن الشرعية الكاملة لقراراته في حال رفع بونوتشي دعوى قضائية ضده.

وجاء بيان يوفنتوس رداً على ما صدر اليوم عن رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم في إيطاليا، أومبرتو كالكانيو، الذي انتقد بشدة سلوك النادي، ووصفه بأنه «غير شرعي وممنوع» بموجب اتفاقية المفاوضة الجماعية.

وقال كالكانيو إلى وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن كرامة بونوتشي تتعرض للانتهاك، ويجب على يوفنتوس إعادته إلى موقعه في الفريق الأول على الفور، لأن مسيرته كلاعب تتعرض لأضرار جسيمة.

- يوفنتوس يطرد بونوتشي ويواصل الإصرار على إبعاده عن التدريبات

- بونوتشي يقود يوفنتوس لكفاح أوروبي في الدوري الإيطالي

واعتبر كالكانيو أن بونوتشي هو من بين حالات كثيرة مشابهة، وهناك لاعبون يدافعون عن أنفسهم، ويقاتلون مثله، وآخرون يستسلمون للواقع.

بونوتشي كان يعد ركيزة أساسية في الفريق، وقاد يوفنتوس إلى الهيمنة على كرة القدم الإيطالية طيلة عقد من الزمن، وتوج معه بلقب الدوري المحلي ثماني مرات بين 2012 و2020، ووصل معه مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبات بونوتشي بطلاً قومياً قبل عامين بفضل دوره الحاسم في فوز إيطاليا بكأس أوروبا 2020، إلى جانب شريكه الدفاعي وزميله السابق في يوفنتوس جورجو كيليني.