برشلونة يعين ديكو مديرًا رياضيًّا

القاهرة - بوابة الوسط

عاد لاعب الوسط السابق البرتغالي من أصل برازيلي ديكو، إلى العمل في نادي برشلونة ليتولى مهمة المدير الرياضي خلفًا لماتيو أليماني، وذلك وفق ما أعلن النادي الإسباني اليوم الأربعاء.

ديكو يوقع لبرشلونة ثلاثة أعوام

وقال برشلونة إن ديكو (45 عامًا) الذي اعتزل اللعب عام 2013 ، وقع عقداً لثلاثة أعوام.

وقال النادي في بيان أصدره إن ديكو سيكون مسؤولًا عن وضع الفلسفة الرياضية لنادي برشلونة وتكوين الفريق مع المدرب تشافي هرنانديز والطاقم التدريبي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

تاريخ ديكو في الملاعب

ودافع ديكو عن ألوان برشلونة لأربعة مواسم بعدما انضم إليه من بورتو عام 2004 عقب قيادته الأخير للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج النجم البرتغالي البرازيلي الأصل مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرتين ومسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2006.

وانتقل في 2008 إلى تشيلسي الإنجليزي لموسمين وأحرز معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2010 وكأس إنجلترا عامي 2009 و2010، قبل العودة إلى بلده الأم البرازيل ليدافع عن ألوان فلوميننسي لأربعة مواسم أحرز خلالها لقب الدوري مرتين قبل أن يعلن الاعتزال عام 2013.

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وسيحل ديكو، الذي دافع عن ألوان منتخب البرتغال في 75 مباراة أحرز خلالها خمسة أهداف بين 2003 و2010، وشارك معه في نهائيات كأس العالم مرتين (2006 و2010) وكأس أوروبا مرة واحدة (2008)، في منصب المدير الرياضي خلفًا لأليماني الذي استلم المهمة بعد رحيل الهولندي جوردي كرويف في مايو الماضي.

ويعمل برشلونة على إعادة هيكلة النادي، وقد أعلن، اليوم، أن النادي سيصدر في الأسابيع المقبلة التفاصيل المتعلقة بالهيكل الرياضي.