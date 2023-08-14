  • Alwasat News
Atwasat

بيغولا تسحق سامسونوفا في 49 دقيقة وتتوج بقلب مونتريال للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 05:40 مساء
بيغولا تسحق سامسونوفا في 49 دقيقة وتتوج بقلب مونتريال للتنس
الأميركية جيسيكا بيغولا. (فرانس برس)
alwasat radio

استفادت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة ثالثة عالميًا، من الإرهاق الذي عانت منه منافستها الروسية ليودميلا سامسونوفا كي تسحقها، الأحد، 6-1 و6-0 وتتوج بلقب دورة مونتريال الألف لكرة المضرب.

بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس
التونسية أُنس جابر أول عربية تحرز لقبا في رابطة محترفات التنس

وبسبب الأمطار الغزيرة، تأجلت مباراة نصف النهائي المقررة بين سامسونوفا والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة عالميًّا من السبت إلى الأحد، ما أجبر الروسية على خوض مباراتين في اليوم ذاته، حسب «فرانس برس».

وما زاد من صعوبة مهمة المصنفة 15 في الدورة أنها خاضت ثلاث مجموعات للفوز على ريباكينا في نصف النهائي والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة بيغولا التي لعبت مباراتها السبت وأقصت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميًّا.

واحتاجت بيغولا إلى 49 دقيقة فقط كي تحقق فوزها الثالث على سامسونوفا من أصل أربع مواجهات بينهما، وتحرز لقبها الثاني في دورات الألف، بعد الأول العام الماضي في دورة غوادالاخارا المكسيكية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة

عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة
اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام المحكمة

اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام ...
جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء

جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب «ثريدز» بالـ«جبان»

زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب ...
عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر

عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟

«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟
«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة

«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة
كاريكاتير خيري - باتيلي

كاريكاتير خيري - باتيلي
من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟

من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟
تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض

تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض
السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات أوسع عن الانتخابات

السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات ...
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نيمار ينهي 6 أعوام مع الحياة في «حديقة الأمراء» وضجيج الصفقة التاريخية وسط ترقب سعودي
نيمار ينهي 6 أعوام مع الحياة في «حديقة الأمراء» وضجيج الصفقة ...
ضربة قاسية جديدة لأستون فيلا بخسارة جهود المدافع مينغز
ضربة قاسية جديدة لأستون فيلا بخسارة جهود المدافع مينغز
ثقة أسترالية تهدد أحلام الإنجليزيات في نصف نهائي مونديال السيدات
ثقة أسترالية تهدد أحلام الإنجليزيات في نصف نهائي مونديال السيدات
بيغولا تسحق سامسونوفا في 49 دقيقة وتتوج بقلب مونتريال للتنس
بيغولا تسحق سامسونوفا في 49 دقيقة وتتوج بقلب مونتريال للتنس
تشيلسي يعتمد رسميا أغلى لاعب على صعيد الكرة البريطانية بـ146 مليون دولار
تشيلسي يعتمد رسميا أغلى لاعب على صعيد الكرة البريطانية بـ146 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها...
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ألقابه في الخليج
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ......
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها...
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع ......
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين...
المزيد
سيتي يمدد عقد مدافعه الشاب ريكو لويس لخمسة أعوام
سيتي يمدد عقد مدافعه الشاب ريكو لويس لخمسة أعوام...
مونديال السيدات: إسبانيا تُقصي السويد وتتأهل إلى النهائي للمرة الأولى (صور)
مونديال السيدات: إسبانيا تُقصي السويد وتتأهل إلى النهائي ......
تشيلسي يتعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون
تشيلسي يتعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون...
تشيلسي يعتمد رسميا أغلى لاعب على صعيد الكرة البريطانية بـ146 مليون دولار
تشيلسي يعتمد رسميا أغلى لاعب على صعيد الكرة البريطانية بـ146......
بيغولا تسحق سامسونوفا في 49 دقيقة وتتوج بقلب مونتريال للتنس
بيغولا تسحق سامسونوفا في 49 دقيقة وتتوج بقلب مونتريال للتنس...
المزيد