بيغولا تسحق سامسونوفا في 49 دقيقة وتتوج بقلب مونتريال للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

استفادت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة ثالثة عالميًا، من الإرهاق الذي عانت منه منافستها الروسية ليودميلا سامسونوفا كي تسحقها، الأحد، 6-1 و6-0 وتتوج بلقب دورة مونتريال الألف لكرة المضرب.

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وبسبب الأمطار الغزيرة، تأجلت مباراة نصف النهائي المقررة بين سامسونوفا والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة عالميًّا من السبت إلى الأحد، ما أجبر الروسية على خوض مباراتين في اليوم ذاته، حسب «فرانس برس».

وما زاد من صعوبة مهمة المصنفة 15 في الدورة أنها خاضت ثلاث مجموعات للفوز على ريباكينا في نصف النهائي والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة بيغولا التي لعبت مباراتها السبت وأقصت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميًّا.

واحتاجت بيغولا إلى 49 دقيقة فقط كي تحقق فوزها الثالث على سامسونوفا من أصل أربع مواجهات بينهما، وتحرز لقبها الثاني في دورات الألف، بعد الأول العام الماضي في دورة غوادالاخارا المكسيكية.