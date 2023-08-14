ثقة أسترالية تهدد أحلام الإنجليزيات في نصف نهائي مونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط

سيكون المنتخب الإنجليزي بطل أوروبا في مواجهة بلد بأكمله حين يلتقي، الأربعاء، في سيدني نظيره الأسترالي المضيف في نصف نهائي مونديال السيدات لكرة القدم.

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ويجري تحدٍّ أخر بين المنتخب الإسباني صاحب الخبرة أمام نظيره السويدي حين يلتقيه، الثلاثاء، في أوكلاند، بنفس الدور. وبعد التأهل التاريخي لمنتخب أستراليا إلى نصف النهائي، أضيئت الجسور والمباني في بريزبين من ليل السبت إلى الأحد باللونين الأصفر والأخضر، حسب «فرانس برس».

وحقق المنتخب الأسترالي الإنجاز بفوزه على نظيره الفرنسي بركلات ترجيح دراماتيكية 7-6، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

وارتفع منسوب الثقة في صفوف الأستراليات منذ الجولة الأخيرة لدور المجموعات، حين اكتسحن البطلة الأولمبية كندا برباعية نظيفة، ليضعن خلفهن السقوط المفاجئ في الجولة الثانية أمام نيجيريا (2-3).