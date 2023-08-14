ضربة قاسية جديدة لأستون فيلا بخسارة جهود المدافع مينغز

القاهرة - بوابة الوسط

خسر أستون فيلا جهود مدافعه تايرون مينغز الذي سيُضطر لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة بليغة خلال المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، ضد نيوكاسل (1-5).

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وتعرّض الدولي الإنجليزي للإصابة خلال الشوط الأول بعد التحامه بالمهاجم السويدي ألكسندر أيزاك، ما اضطر الطاقم الطبي لنقله إلى خارج الملعب على حمالة، حسب «فرانس برس».

وأفاد أستون فيلا أن قلب الدفاع البالغ من العمر 30 عامًا يواجه «فترة طويلة من إعادة التأهيل».

وتشكل إصابة مينغز ضربة قاسية أخرى لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري بعد أيام معدودة على تعرض الجناح الأرجنتيني إميليانو بوينديا لإصابة في أربطة الركبة ما سيبعده عن الملاعب حتى ثمانية أشهر.