«موراي» يعود لتشكيلة بريطانيا قبل كأس ديفيس للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

يعود البريطاني المخضرم أندي موراي إلى تشكيلة بلاده التي من المقرر أن تخوض غمار منافسات مسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب أمام كل من أستراليا، وفرنسا، وسويسرا ضمن منافسات المجموعة الثانية في سبتمبر المقبل.

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وغاب موراي (36 عامًا)، بطل ويمبلدون السابق، عن تشكيلة بريطانيا التي حققت الفوز على كولومبيا 3-1 في مرحلة التصفيات على الملاعب الرملية في فبراير الماضي، حسب «فرانس برس».

وقال مدرب المنتخب البريطاني، ليون سميث، إنّ تلك الأرضية لم تكن مناسبة لموراي، والذي خاض ثلاث مباريات فقط على ملاعب رملية منذ العام 2017. إلا أنّ المصنّف الأول عالميًّا سابقًا والفائز بثلاثة ألقاب في غراند سلام، سُمِيّ في التشكيلة، الإثنين، للمباريات المقررة من 12 حتى 17 سبتمبر المقبل في مانشستر.