تعادل مخيب للآمال في برشلونة مع انطلاق «الليغا» يصيب تشافي بتوتر (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، حالة من الغضب بعد التعادل السلبي للفريق مع خيتافي في أولى مبارياته بالموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، والتي شهدت المشاركة الأولى للألماني الدولي إلكاي غوندوغان.

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وقال تشافي عقب المباراة: «حاولنا بجدية وكنا نستحق الفوز. حصدنا نقطة، لكننا لا نعتقد أن ذلك كان كافيًا، لا يفترض أن نتأثر بشدة بهذا. في الموسم الماضي، واجهنا بداية سيئة، لكن سارت الأمور في النهاية بشكل جيد»، حسب وكالة الأنباء الألمانية «دي بي إيه».

وشهدت مباراة أمس الأحد، طرد رافينيا من صفوف برشلونة في الدقيقة 42 بداعي الاعتداء على لاعب منافس دون كرة. وفي الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمدرب تشافي وطرده بداعي الاحتجاج المتكرر على القرارات التحكيمية.

مباراة برشلونة مع خيتافي. (إنترنت)

مباراة برشلونة مع خيتافي. (إنترنت)