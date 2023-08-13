قمة تشيلسي وليفربول تنتهي بالتعادل.. و«VAR» وكلوب يحبطان محمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت أولى مباريات القمة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي جمعت فريقي تشيلسي وليفربول مساء اليوم الأحد، بالتعادل بهدف لكل فريق، كما فشل النجم المصري في تحقيق إنجاز تاريخي بتسجيله هدفًا في المباراة الافتتاحية لفريقه للموسم السابع على التوالي.

«VAR» يلغي هدفًا لمحمد صلاح

دخل محمد صلاح الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي من أجل تحقيق إنجاز جديد، لكن آماله انتهت على يد حكم الفيديو المساعد ومدربه الألماني يورغن كلوب، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وحاول محمد صلاح تسجيل هدف واحد للمحافظة على سجله بهز الشباك في الجولة الأولى للموسم السابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف ويصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز.

وبدأ قائد المنتخب المصري المباراة بشكل مثالي حيث صنع هدف تقدم ليفربول لزميله لويس دياز بتمريرة مذهلة في الدقيقة 18.

وهز صلاح الشباك بالفعل في الدقيقة 29، إلا أن حكم الفيديو المساعد «VAR» ألغى الهدف بداعي التسلل.

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ومع إدراك تشيلسي التعادل بواسطة أكسيل ديساسي في الشوط الأول، كان وجود صلاح مهمًا لليفربول من أجل بدء الموسم بانتصار.

إلا أن المدرب الألماني يورغن كلوب فاجأ الجميع بإخراج صلاح قبل ربع ساعة على نهاية المباراة. وظهر الغضب على صلاح أثناء خروجه وذهب إلى مقاعد البدلاء مباشرة دون مصافحة مدربه.