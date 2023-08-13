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دييغو كوستا ينضم لبوتافوغو البرازيلي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 أغسطس 2023, 08:12 مساء
دييغو كوستا ينضم لبوتافوغو البرازيلي
دييغو كوستا (أرشيفية: الإنترنت)
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وقَّع اللاعب الدولي الإسباني دييغو كوستا، المهاجم السابق لناديي أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، عقدًا مع نادي بوتافوغو البرازيلي حتى نهاية العام الجاري.

دييغو كوستا يجتمع بالمدرب لاغي
وسيجتمع دييغو كوستا (34 عامًا)، مجددًا بالمدرب البرتغالي برونو لاغي الذي لعب تحت إشرافه الموسم الماضي في فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقبل الانضمام إلى ولفرهامبتون في سبتمبر 2022 لموسم واحد سجل فيه هدفًا واحدًا فقط خلال 25 مباراة في الدوري الممتاز، دافع كوستا عن ألوان أتلتيكو مينيرو البرازيلي لأشهر معدودة قبل أن يتخذ في يناير 2022 قرار إنهاء عقده، بعدما خاض معه 19 مباراة فقط سجل خلالها خمسة أهداف.

ويبقى نادي أتلتيكو مدريد التجربة الاحترافية الأكثر نجاحًا لدييغو كوستا، إذ توج بلقب الدوري الإسباني مرتين العامين 2014 في تجربته الأولى و2021 في تجربته الثانية مع النادي الإسباني الذي أحرز معه أيضًا لقب مسابقة الدوري الأوروبي العام 2018.

الدوري البرازيلي ملاذ المخضرم دييغو كوستا عبر أتلتيكو مينيرو
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وخلال مواسمه الثلاثة مع تشيلسي بين 2014 و2017، توج دييغو كوستا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين العامين 2015 و2017.

وينضم كوستا الآن إلى فريق بوتافوغو الذي يتصدر الدوري البرازيلي بفارق مريح، يبلغ 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه فلامنغو.

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