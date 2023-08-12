صفقة قياسية.. ليفربول يوافق على دفع 140 مليون دولار لضم كايسيدو

القاهرة - بوابة الوسط

وافق نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على صفقة قياسية بريطانية، تبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 140 مليون دولار، من أجل التعاقد مع الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لاعب الوسط الدفاعي في نادي برايتون، حسب ما أفادت به أمس وسائط إعلام بريطانية.

ليفربول يبرم صفقة قياسية

نال كايسيدو (21 عاماً) اهتماما كبيرا من نادي تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. غير أن برايتون رفض التخلي عنه مقابل أقل من 100 مليون جنيه إسترليني، ليتمكن ليفربول في النهاية من التوصل إلى اتفاق على التعاقد مع اللاعب.

وستتخطى صفقة كايسيدو المبلغ القياسي السابق في الدوري الإنجليزي الذي أنفقه تشيلسي لضم بطل العالم الأرجنتيني إنسو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي في يناير مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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كما سيكون برايتون أكبر المستفيدين من الصفقة، إذ ضم كايسيدو إلى صفوفه قبل عامين مقابل أربعة ملايين جنيه إسترليني فقط، قادما من نادي إندبندينتي ديل فالي.

ويسعى ليفربول، خامس الدوري الموسم المنصرم، إلى تعزيز خط وسطه بعد رحيل الثنائي جوردان هندرسون (33 عاماً) والبرازيلي فابينو (29 عاماً) إلى الاتفاق والاتحاد السعوديين تباعاً.

وفي حال انضمام كايسيدو إلى ليفربول فسيلعب مجدداً مع زميله السابق الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، الذي غادر برايتون إلى فريق «الريدز» في يونيو.