أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد اليوم السبت إقامة عدد كبير من مباريات كرة القدم المهمة في الملاعب العربية والأوروبية على حد سواء.

نهائي البطولة العربية

في الملاعب العربية، يلتقي فريقا الهلال والنصر في المباراة النهائية للبطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية). أما في أوروبا فستشهد ألمانيا إقامة مباراة كأس السوبر. وفي إنجلترا وإسبانيا وفرنسا، تتواصل منافسات الجولة الأولى من الدوري.

أبرز مباريات اليوم بتوقيت ليبيا

البطولة العربية (نهائي):

- الهلال × النصر، 5 مساء

كأس السوبر الألماني (نهائي):

- بايرن ميونخ × لايبزغ، 8:45 مساء

الدوري الإنجليزي (الأسبوع الأول، ذهابا):

- أرسنال × نوتينغهام فورست، 1:30 ظهرا

- إيفرتون × فولهام، 4 عصرا

- شيفيلد × كريستال بالاس، 4 عصرا

- بورنموث × وست هام يونايتد، 4 عصرا

- برايتون × لوتون تاون، 4 عصرا

- نيوكاسل × أستون فيلا، 6:30 مساء

الدوري الفرنسي (الأسبوع الأول، ذهابا):

- مارسيليا × استاد ريمس، 5 مساء

- باريس سان جيرمان × لوريان، 9 مساء