يوفنتوس يطرد بونوتشي ويواصل الإصرار على إبعاده عن التدريبات

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الإيطالي ليوناردو بونوتشي من إدارة ناديه يوفنتوس، ضمه مجدداً إلى التدريبات والعودة للفريق الأول.

يوفنتوس يرفض طلب بونوتشي

من جانبه، قابل يوفنتوس طلب بونوتشي بالرفض الشديد وأصر على موقفه الذي اتخذه للموسم المقبل بعدم الاعتماد على خدماته على الرغم من تبقي عام في عقده.

وبعد عام من الإصابات غاب فيها ليوناردو بونوتشي عن شغل مركز قلب الدفاع، قرر يوفنتوس إبعاد اللاعب عن مشروعه الرياضي، وهو ما لم يتقبله بونوتشي، ودفعه لإرسال رسالة إلكترونية عن طريق محاميه يطالب فيها النادي بإعادته للفريق الأول، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن جريدة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

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ورد نادي يوفنتوس على طلب اللاعب بشكل قاطع، بحسب المصدر نفسه؛ حيث أبلغ النادي بونوتشي بعدم الحاجة لخدماته خلال الموسم المقبل، مما زاد التوتر بين الجانبين.

وستساعد هذه الخطوة اللاعب على معرفة موقفه، بما يمكنه من اللجوء للجنة التحكيمية في الدوري الإيطالي، لرفع دعوى ضد يوفنتوس والمطالبة بتعويض يمكن أن يصل إلى مليوني يورو، بحسب الجريدة.

ويتبقى لبونوتشي عام في عقده، وهو يتدرب مع بقية اللاعبين المستبعدين الذين لم يدخلوا ضمن المشروع الرياضي للنادي للموسم الجديد.