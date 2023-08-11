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غدا.. بايرن ميونخ يواجه لايبزغ على لقب السوبر الألماني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 05:15 مساء
غدا.. بايرن ميونخ يواجه لايبزغ على لقب السوبر الألماني
لقطة من مباراة بايرن ميونخ ولايبزج الموسم الماضي (أرشيفية: الإنترنت)
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للموسم الثاني على التوالي، يرفع فريقا بايرن ميونخ ولايبزغ الستار معا عن فعاليات الموسم الجديد لكرة القدم الألمانية عندما يلتقيان، غدا السبت، على ملعب إستاد «أليانز آرينا» بمدينة ميونخ في مباراة كأس السوبر الألماني.

المواجهة الثانية بين بايرن ميونخ ولايبزغ
قد التقى الفريقان في المباراة نفسها بافتتاح فعاليات الموسم الماضي، وفاز بايرن ميونخ حينها 5-3، ليتوج بلقب السوبر للموسم الثالث على التوالي، وللمرة العاشرة في تاريخه، حسبما قالت وكالة أنباء الإمارات.

وشهدت هذه المباراة رقما قياسيا تاريخيا في سجلات كأس السوبر الألماني، حيث كانت أول مباراة للسوبر الألماني تشهد تسجيل ثمانية أهداف، علما بأن الأهداف الثمانية سجلها ثمانية لاعبين مختلفين.

وخلال مباراة الغد، سيتطلع بايرن ميونخ إلى تسجيل رقم قياسي آخر في تاريخ السوبر، حيث يسعى للفوز باللقب ليحرز كأس السوبر للموسم الرابع على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق سابق.

يخوض بايرن ميونخ مباراة كأس السوبر بصفته حامل لقب الدوري الألماني في الموسم الماضي، علما بأن الفريق واصل أرقامه القياسية، وتوج بلقب الدوري للموسم الحادي عشر على التوالي، في إنجاز غير مسبوق في الكرة الألمانية.

رقم قياسي ينتظر «بايرن» في موقعة السوبر الألماني
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وإذا أحرز بايرن ميونخ لقب كأس السوبر الألماني غدا فسيكون لقبه الرابع على التوالي، والسابع في آخر ثمانية مواسم. كما سيعزز الفريق البافاري رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، ليرفع رصيده إلى 11 لقبا في السوبر مقابل ستة ألقاب لبوروسيا دورتموند.

في المقابل، يخوض لايبزغ مباراة السوبر للموسم الثاني على التوالي بصفته حامل لقب كأس ألمانيا، وهي المرة الثانية فقط في تاريخه التي يخوض فيها مباراة السوبر الألماني. ويتطلع الفريق لإحراز لقبه الأول في البطولة.

لايبزغ متفائل بالفوز على بايرن ميونخ
ويتطلع لايبزغ إلى تحقيق المفاجأة في مواجهة بايرن ميونخ، خاصة أن البافاري لا يزال يفتقد جهود كل من حارس مرماه مانويل نوير، ولاعبه المخضرم توماس مولر.
بينما يستمد لايبزغ بعض التفاؤل من نتيجة المواجهات المباشرة مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني بالموسم الماضي، حيث تعادلا 1-1 ذهابا، وفاز لايبزغ 3-1 إيابا.

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