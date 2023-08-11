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مبابي يرفض العرض الأخير لحل أزمته مع باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 02:55 مساء
مبابي يرفض العرض الأخير لحل أزمته مع باريس سان جيرمان
كيليان مبابي (أرشيفية: الإنترنت)
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فشلت أحدث محاولة من إدارة باريس سان جيرمان، بإقناع كيليان مبابي بتمديد عقده حتى يونيو 2025.

باريس سان جيرمان مهدد بفقدان مبابي مجانا
وينتهي عقد مبابي الحالي في يونيو 2024، إلا أن اللاعب الدولي الفرنسي يرفض الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح باريس سان جيرمان مهددا بفقدان هدافه بالمجان مع انتهاء الموسم الكروي الجديد، وفقا لما ذكرته جريدة «البيان» الإماراتية.

وبحسب شبكة «كادينا سير» الإذاعية في إسبانيا، فإن باريس قدم لمبابي عرضا لتمديد عقده لمدة موسمٍ إضافيٍ، ولكن مع إدراج بندٍ في العقد يضمن السماح له بالانتقال في صيف 2024.

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ويتوافق البند مع رغبة كيليان مبابي في مغادرة معقل الناي الباريسي في نهاية الموسم المقبل.

ولكن على الجانب الآخر، فإن البند الذي سيحقق رغبة مبابي الشخصية سيضمن حصول باريس سان جيرمان على عائدٍ من انتقاله.

وأشارت الإذاعة إلى أن مبابي رفض هذا العرض أيضا، ليظل ممتنعا عن تمديد عقده.

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