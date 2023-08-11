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بايرن ميونخ يدرس التعاقد مع كولو مواني حال فشل صفقة هاري كين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 01:05 مساء
بايرن ميونخ يدرس التعاقد مع كولو مواني حال فشل صفقة هاري كين
كولو مواني (أرشفية: الإنترنت)
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يدرس نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، حال فشله في التعاقد مع قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين.

مواني الخيار الثاني لبايرن ميونخ
وذكرت مجلة «كيكر» الألمانية أن مسؤولي بايرن ميونخ ما زالوا يناقشون التعاقد مع مواني، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، ومن الممكن أن يصبح الخيار الثاني لهم، بحسب الوكالة الألمانية.

ويعد هاري كين كين الهدف الرئيسي لبايرن ميونخ، ولكن حتى الآن لم يجر التوصل لاتفاق مع مسؤولي توتنهام. ويتبقى في عقد كين مع توتنهام عام واحد.

وذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ قدم ثلاثة عروض لتوتنهام، لكن جرى رفضها، كما أن العرض الرابع البالغ 110 ملايين يورو أي ما يعادل 120 مليون دولار) أقل مما يريده توتنهام.

ويرغب توتنهام في الحصول على مئة مليون جنيه إسترليني أي 127 مليون دولار لكي يسمح لهاري كين (30 عاما) بالرحيل عن الفريق.

وألمح هاري كين أنه سيبقى مع توتنهام إذا لم يجر التوصل لقرار نهائي حتى موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الممكن أن يكون كولو مواني (22 عاما) مكلفا لبايرن ميونخ بعدما قدم موسما رائعا مع فريقه ومنتخب بلاده، كما أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في ضمه.

وانتقل اللاعب لفرانكفورت قادما من نيس في صفقة انتقال حر العام الماضي، بعقد يمتد حتى 2027.

كما يبحث بايرن ميونخ أيضا عن الخيارات المتاحة في حراسة المرمى، خاصة بعد رحيل يان سومر وألكسندر نوبل عن الفريق، إضافة إلى أن بعض التقارير أشارت إلى إمكانية تأجيل عودة مانويل نويل للعام المقبل، بعد إصابته بكسر في الساق بنهاية العام الماضي.

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وقبل انطلاق منافسات الدوري الألماني بأسبوع لا يملك بايرن سوى حارس واحد جاهز ولديه خبرة هو سفين أولريش.

ومن بين المرشحين للانضمام لبايرن ميونخ ديفيد دي خيا، الذي انتهى تعاقده مع مانشستر يونايتد بعد أن قضى 12 عاما في أولد ترافورد، ومواطنه كيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي، والمغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية، والأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس أياكس.

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