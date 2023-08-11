مانشستر سيتي يواجه بيرنلي في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

تعود عجلة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدوران مجدداً مع انطلاق موسم 2024-2023؛ حيث تشهد المرحلة الأولى من المسابقة عدة مواجهات تحمل معها آمال البداية الموفقة، بينما يحمل البعض منها ذكريات الماضي.

بداية سهلة لحامل اللقب

وسيتعين على مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، والمتوج بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، بدء الموسم الجديد على ملعب تورف مور اليوم الجمعة؛ حيث يحل ضيفاً ثقيلاً على بيرنلي، العائد لمصاف أندية النخبة الإنجليزية بعد عام واحد فقط من هبوطه، وفقًا للوكالة الألمانية.

ويدين بيرنلي بعودته لأجواء الدوري الممتاز لمدربه البلجيكي فينسنت كومباني، وهو الذي سيقود الفريق في مواجهة ناديه السابق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، الذي قضى معه كومباني فترة ذهبية لا تنسى في تاريخ الفريق «السماوي».

وأمام غوارديولا، سيكون على كومباني نسيان الخسارة القاسية 0-6 التي لحقت ببيرنلي أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، خاصة في ظل طموح الفريق الضيف في الفوز وتحقيق أول ثلاث نقاط في مشواره نحو تحقيق اللقب الرابع على التوالي.

غوارديولا يسعى لإحراز اللقب الرابع

ويسعى غوارديولا إلى تحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، ليصبح مانشستر سيتي الفريق الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاق «البريمييرليغ» الذي ينجح في تحقيق ذلك.

ويدخل مانشستر سيتي، الموسم الجديد مفتقداً لبعض من النجوم الذين صنعوا إنجازًا الموسم الماضي، مثل الألماني إلكاي غوندوغان الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني، والجزائري رياض محرز الذي انضم لأهلي جدة السعودي، لكن الفريق عزز صفوفه بالتعاقد مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط تشيلسي، ومواطنه جوسكو غفارديول، مدافع لايبزج الألماني.

وبعيداً عن التعاقدات الجديد، يتمتع مانشستر سيتي بوفرة هجومية كبيرة، في ظل وجود الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند، هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 36 هدفاً، وبديله الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وخبرة القائد البلجيكي كيفن دي بروين ووجود أسماء عدة في مختلف المراكز مثل الهولندي ناثان آكي والبرتغالي روبن دياز في خط الدفاع، والبرتغالي الآخر بيرناردو سيلفا.

أرسنال يريد مواصلة التألق

من جانبه، يسعى أرسنال للمضي قدماً في الموسم الجديد، في محاولة منه لتكرار تألقه الموسم الماضي ومنافسته على لقب الدوري قبل خسارته في الأمتار الأخيرة، حينما يستضيف نوتنغهام فورست على ملعب الإمارات، غدا السبت.

ونجح أرسنال في خطف أول ألقاب الموسم الجديد، حينما تغلب على مانشستر سيتي بركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية يوم الأحد الماضي، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

وبرغم فوز أرسنال بالبطولة وتفويته الفرصة على مانشستر سيتي من أجل تحقيق اللقب الرابع في ظل سعيه للوصول إلى «السداسية التاريخية»، يسعى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق اللندني، إلى تغيير واقع الفريق هذا الموسم، وهو الأمر الذي بدا واضحاً تماماً على سوق انتقالات «المدفعجية» الصيف الجاري.

ونجح آرسنال في خطف نجم وسط ويستهام، ديكلان رايس، مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، بينما دعم صفوفه كذلك بالألماني كاي هافيرتز من تشيلسي، والهولندي يورين تيمبر من أياكس الهولندي، وكذلك اقترب من الحصول على خدمات الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى برينتفورد.

وجاءت تلك الصفقات لتضيف مزيداً من العمق لتشكيل أرسنال، وأصبح الفريق مرشحاً للعب أدوار رئيسية في الموسم الجديد، بينما سيحاول نوتنغهام فورست تفادي سيناريو الموسم الماضي منذ البداية؛ حيث ضمن الفريق بقاءه في الدوري الممتاز قبل مباراة واحدة فقط من نهاية الموسم.

مواجهات الجولة الأولى

وتشهد مباريات السبت من المرحلة الأولى، مواجهة بين شيفيلد يونايتد، الصاعد مرة أخرى للبطولة، وضيفه كريستال بالاس، بينما يستضيف بورتموث فريق ويستهام حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، ويحل لوتون تاون، الصاعد الثالث، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفاً على برايتون، ويلعب إيفرتون مع ضيفه فولهام.

وتبرز مواجهة نيوكاسل وأستون فيلا، على ملعب سانت جيمس بارك كواحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي؛ حيث سيحاول فريق المدرب إيدي هاو، تحقيق فوز مهم في بداية موسم سيكون حافلاً لفريقه الذي انتزع بطاقة الصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من خلال احتلاله المركز الثالث، ليشارك في الحدث القاري الكبير للمرة الأولى منذ عشرين عاماً.

وضم نيوكاسل في فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن، ثلاثة لاعبين، في مقدمتهم النجم الإيطالي ساندرو تونالي لاعب وسط ميلان، والجناح هارفي بارنز من ليستر سيتي ، وتينو ليفرامنتو، مدافع ساوثهامبتون.

على الجانب الآخر، سيحاول أستون فيلا، بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، تقديم الشكل الأفضل للفريق في ظل تعاقدات صيفية كان أبرزها المدافع الإسباني باو توريس والمهاجم الفرنسي موسى ديابي ويوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي.

قمة تشيلسي وليفربول

وفي ملعب ستامفورد بريدج تأتي قمة الأحد المقبل من خلال مواجهة نارية بين تشيلسي وضيفه ليفربول، في مواجهة تتباين فيها الطموحات ما بين الفريقين.

وعاش تشيلسي فترة صعبة للغاية منذ نهاية الموسم الماضي، الذي أنهى فيه الفريق في المركز الثاني عشر، كما استغنى الفريق الأزرق عن مجموعة كبيرة من اللاعبين.

ورحل حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي ومواطنه كاليدو كوليبالي إلى الدوري السعودي مع الأهلي والهلال على الترتيب، بينما انضم ماسون ماونت وكاي هافيرتز وماتيو كوفاسيتش إلى مانشستر يونايتد وأرسنال ومانشستر سيتي على الترتيب.

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وانتقل القائد سيزار أزبلكويتا إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في عملية تغيير شاملة مع مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

ولن يكون الاختبار الأول في الموسم الجديد سهلاً بالنسبة لتشيلسي، الذي تعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكونكو من لايبزغ الألماني ونيكولاس جاكسون من فياريال الإسباني وأكسل ديساسي من موناكو، بالإضافة إلى وفرة من اللاعبين الشباب في محاولة لتغيير جلد الفريق في مواجهة تحديات صعبة في موسم لن يشارك فيه تشيلسي في أية بطولة أوروبية.

المركز الخامس لا يكفي

في المقابل، لم تكن جماهير ليفربول راضية عن احتلال الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لذلك جاءت التدعيمات في صفوف الفريق لتثبت نواياه بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب.

وتعاقد ليفربول مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون، والنمساوي دومينيك سوبوسلاي من لايبزغ الألماني مع رحيل جوردان هندرسون وفابينيو إلى الاتفاق والاتحاد السعوديين، والمخضرم جيمس ميلنر إلى برايتون ونابي كيتا إلى فيردر بريمن الألماني.

«ديربي» توتنهام وبرينتفورد

وسيكون توتنهام على موعد مع «ديربي» لندني أمام جاره ومضيفه برينتفورد، يوم الأحد المقبل أيضاً، وسط شكوك حول مصير القائد هاري كين الذي يتمسك بايرن ميونخ الألماني بضمه إلى صفوفه، بينما سيبدأ مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي باستضافة وولفرهامبتون في المباراة الختامية للجولة الأولى يوم الإثنين المقبل.