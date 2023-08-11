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نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأمريكي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 10:10 صباحا
نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأمريكي
نيمار جونيور (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار جونيور يواجه وضعا صعبا خلال الفترة الحالية، وأن مستقبله أصبح غامضا في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها علاقته بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار خارج حسابات باريس سان جيرمان
وقالت جريدة «ماركا» الإسبانية اليوم الجمعة، أن نيمار جونيور لن يستطيع اللعب في الدوري الأميركي، بعدما خرج من حسابات باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت الجريدة أنه تم غلق باب سوق الانتقالات في الدوري الأميركي اعتبارا من يوم الثاني من أغسطس الحالي، ما يجعل فكرة انتقال نيمار (31 عاماً ) إليه مستبعدة تماماً في الوقت الحالي.

وقالت إن الخيار الوحيد هو أن يصبح نيمار لاعباً حراً بفسخ عقده مع النادي الباريسي الذي بدوره يسعى إلى الحصول على مقابل مادي نظير بيع اللاعب الأغلى في العالم.

وأشارت «ماركا» إلى أنه في حال أغلقت كل الأبواب في وجه نيمار، يستطيع الدوري الأميركي كسب خدماته في يناير 2024.

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وتفاجأ نيمار بقرار إدارة باريس سان جيرمان بعدم حاجتها إلى خدماته ومطالبتها له بضرورة البحث عن عرض مناسب من نادٍ مستعد لدفع أكبر مبلغ ممكن.

ويريد باريس سان جيرمان بيع عقد نيمار لأعلى سعر ممكن لتعويض المبلغ الكبير الذي تم دفعه عند جلبه من برشلونة الإسباني.

خيارات نيمار محدودة
ويواجه نيمار مشكلة كبيرة تتمثل في محدودية الخيارات المتاحة أمامه، إذ لا يوجد نادٍ أوروبي مستعد لتحمل قيمة راتبه الكبير الذي يحصل عليه سنويا، بجانب منح باريس سان جيرمان مبلغ كبير نظير الموافقة على رحيله.

وفي ظل الظروف الحالية، لا توجد سوى الأندية السعودية التي تستطيع تحمل التكاليف المالية الباهظة للاعب مثل نيمار، ما يجعله هدفا لنادي الهلال السعودي الساعي إلى ضم لاعب من الطراز العالمي لتعويض فشله في التعاقد مع ميسي ومبابي.

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