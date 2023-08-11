إنتر ميلان يسعى لضم مهدي تاريمي ويستبعد بالوغون من حساباته

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن نادي إنتر ميلان قرر التفاوض مع نادي بورتو البرتغالي لضم مهاجمه الإيراني مهدي تاريمي خلال فترة الانتقالات الحالية.

إنتر ميلان يصرف النظر عن بالوغون

وقالت جريدة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية إن إنتر ميلان اتخذ قرارا في الوقت نفسه بالانسحاب من المفاوضات مع ناي أرسنال الإنجليزي لضم فلوريان بالوغون، بسبب مغالاة إدارة النادي الإنجليزي في طلباتها المادية.

وأضافت «كالتشيو ميركاتو» إن نادي أرسنال يصر أن يحصل على 40 مليون يورو على أقل تقدير نظير موافقته بيع اللاعب الأميركي، بينما تمسك إنتر ميلان برغبته في ضم اللاعب مقابل 30 مليون يورو فقط، مع إمكانية إضافة بعض الحوافز التي لا تزيد على خمسة ملايين يورو.

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كما أكدت «كالتشيو ميركاتو» أن إنتر ميلان وجه أنظاره نحو مهدي تاريمي لكنه قد يواجه المشكلة نفسها، إذ إن بورتو يسعى للحصول على 40 مليون يورو، بينما لن يزيد النادي الإيطالي عرضه على 30 مليون يورو بسبب ضرورة تقيده بقواعد اللعب المالي النظيف.