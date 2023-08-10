محاكمة لاعب سابق متورط في قضية بيع مزهرية أثرية مسروقة

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه كين رايت (26 عامًا) اللاعب السابق في فريق وست هام الإنجليزي، تهمة محاولة بيع مزهرية أثرية بقيمة مليوني جنيه إسترليني سرقت من متحف في سويسرا.

المزهرية تعود للقرن الرابع عشر

وألقت الشرطة القبض على اللاعب السابق واثنين من مساعديه قبل بيع المزهرية التي تعود إلى القرن الرابع عشر، وذلك مقابل 450 ألف إسترليني نقداً، وفقًا لما ذكرته جريدة «الخليج» الإماراتية.

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ودافع رايت عن نفسه مؤكدًا براءته، وقال في جلسة المحكمة المستمرة بعد ثبوت مراسلاته مع عميل: «علاقتي مع العميل طبيعية وودية وعندما طلب مني مساعدته على بيع المزهرية، أخبرته أن جميع أصدقائي من الوسط الرياضي ولا أحد يهتم باقتناء مزهرية أثرية، واقترحت عليه عرضها على الإنترنت، أعتقد أنه حاول بيعها لمصلحة شخص ثالث».