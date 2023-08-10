غوارديولا: مانشستر سيتي لن يتمكن من تكرار الثلاثية في الموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

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أكد بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن فريقه لن يتمكن من تكرار الإنجاز الذي حققه الموسم الماضي بالفوز بثلاثة ألقاب خلال موسم واحد، وذلك قبل مواجهة بيرنلي في مستهل مشوار الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي المرشح الأقوى

وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري خمس مرات في آخر ستة مواسم، كما فاز بكأس الاتحاد الموسم الماضي، وكذلك دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وبرغم أنه المرشح الأقوى في كل مسابقة يخوضها هذا الموسم، فإن غوارديولا بدا حذرًا بشأن حظوظ مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة مضيفه بيرنلي غدًا الجمعة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي: «لن يكون من الممكن تكرار ما فعلناه الموسم الماضي، هذا يحدث مرة في العمر».

وأضاف: «ارتقينا إلى أعلى القمم الموسم الماضي، لكننا نزلنا منها في آخر يومين والآن نبدأ من جديد».

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وأشار غوارديولا: «الجميع لديهم نفس النوايا في الفوز، وستكون هناك صعوبات كبيرة للارتقاء إلى أعلى مكانة ممكنة. سيحدد أداؤنا ومستوانا وعقليتنا المسار الذي سيتخذه مانشستر سيتي خلال الموسم الجديد».