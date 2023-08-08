للمرة الأولى.. كولومبيا في ربع نهائي مونديال السيدات على حساب جامايكا

القاهرة - بوابة الوسط

ضمن المنتخب الكولومبي مكانه في الدور ربع النهائي بنهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بعدما فاز على نظيره الجامايكي بهدف دون رد في ملبورن بأستراليا، ليبلغ هذا الدور الذي سيلتقي فيه نظيره الإنجليزي، بطل أوروبا، الذي فاز على نيجيريا بركلات الترجيح.

سجّلت القائدة كاتالينا أوسمي هدف الفوز في المواجهة التي جمعت المنتخبين في دور الـ16، بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني، لتفوز كولومبيا للمرة الأولى في تاريخها بمباراة ضمن الأدوار الإقصائية، حسب وكالة «فرانس برس».

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الكولومبيات يتابعن عروضهن القوية في المباراة

فشل المنتخب الجنوب أميركي في التأهل إلى نهائيات 2019، إلا أنه أنجز خطوات عملاقة في الفترة الأخيرة، بعد أن تصدر مجموعته في الدور الأول للنسخة الحالية أمام المغرب، بينما أقصيت ألمانيا، بطلة العالم مرتين، بحلولها ثالثة. وتابعت الكولومبيات عروضهن القوية في المباراة التي أقيمت أمام جماهير غفيرة، وتمكّن من مجابهة الفريق الجامايكي الصلب، الذي لم يتلق أي هدف قبل هذه المباراة.