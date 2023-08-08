للمرة الأولى.. كولومبيا في ربع نهائي مونديال السيدات على حساب جامايكا

ضمن المنتخب الكولومبي مكانه في الدور ربع النهائي بنهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بعدما فاز على نظيره الجامايكي بهدف دون رد في ملبورن بأستراليا، ليبلغ هذا الدور الذي سيلتقي فيه نظيره الإنجليزي، بطل أوروبا، الذي فاز على نيجيريا بركلات الترجيح.
سجّلت القائدة كاتالينا أوسمي هدف الفوز في المواجهة التي جمعت المنتخبين في دور الـ16، بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني، لتفوز كولومبيا للمرة الأولى في تاريخها بمباراة ضمن الأدوار الإقصائية، حسب وكالة «فرانس برس».
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الكولومبيات يتابعن عروضهن القوية في المباراة
فشل المنتخب الجنوب أميركي في التأهل إلى نهائيات 2019، إلا أنه أنجز خطوات عملاقة في الفترة الأخيرة، بعد أن تصدر مجموعته في الدور الأول للنسخة الحالية أمام المغرب، بينما أقصيت ألمانيا، بطلة العالم مرتين، بحلولها ثالثة. وتابعت الكولومبيات عروضهن القوية في المباراة التي أقيمت أمام جماهير غفيرة، وتمكّن من مجابهة الفريق الجامايكي الصلب، الذي لم يتلق أي هدف قبل هذه المباراة.
أوسمي تتمكن من اختراق الدفاع الجامايكي
نجحت كولومبيا في هز الشباك بعد 51 دقيقة من المباراة، بعدما تمكنت أوسمي من اختراق الدفاع الجامايكي الصلب، والتسجيل من داخل المنطقة إثر تمريرة من آنا غوزمان. وتخلى المنتخب الجامايكي عن حذره بعد الهدف، وبدأ في الخروج من منطقته، بحثا عن هدف التعادل، وكاد ذلك يتحقق له عن طريق جودي براون إلا أن تسديدتها ارتدت من القائم بعد فوضى كبيرة.
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