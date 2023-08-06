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مونديال السيدات يحطم الرقم القياسي للمشجعين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 05:32 مساء
مونديال السيدات يحطم الرقم القياسي للمشجعين
نحو 27 ألف متفرج حضر مباراة هولندا وجنوب أفريقيا (أ.ب)
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حطمت النسخة التاسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليًا في نيوزيلندا وأستراليا، الرقم القياسي لعدد المشجعين بعدما تابع 27706 مشجعين المباراة التي فاز فيها منتخب السويد بركلات الترجيح على المنتخب الأميركي حامل اللقب في دور الستة عشر، ليصل إجمالي الحضور بمونديال السيدات حتى الآن إلى ما يقارب 1.36 مليون مشجع.

تحطيم الرقم القياسي المسجل في كندا
يذكر أن الرقم القياسي السابق لعدد المشجعين في بطولات كأس العالم للسيدات، كان مسجّلًا في كندا التي استضافت مونديال السيدات العام 2015، عندما حضر 1.35 مليون مشجع مباريات البطولة التي شارك فيها 24 فريقًا، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وجذب مونديال السيدات الذي أقيم قبل أربعة أعوام في فرنسا 1.13 مليون مشجع خلال 52 مباراة، وبمتوسط 21756 مشجعًا في المباراة الواحدة.

وخلال مونديال السيدات الحالي، بلغ متوسط الحضور خلال 52 مباراة أقيمت حتى الآن 26289 شخصًا. ومن المتوقع أن يزداد العدد مع تدفق الجماهير على الملاعب الكبرى التي نفدت تذاكرها، لحضور آخر 12 مباراة في البطولة.

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يذكر أن الحضور الجماهيري الأكبر في البطولة الحالية كان 75784 مشجعًا في مباراة أستراليا، التي تشارك في استضافة البطولة، أمام أيرلندا، في مستهل مشوار الفريقين بمونديال السيدات.

وشهد فوز اليابان 2 - صفر على كوستاريكا في 26 يوليو الماضي في نيوزيلندا أقل حضور جماهيري خلال مونديال السيدات 2023، حين حضر المباراة 6992 مشجعًا فقط.

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