السويد تطيح بالولايات المتحدة من مونديال السيدات وتتأهل لدور الثمانية

القاهرة - بوابة الوسط

جرد منتخب السويد نظيره الأميركي، بطل البطولتين الأخيرتين من مونديال السيدات في كرة القدم، من لقبه بفوزه عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبًا في الوقتين الأصلي والإضافي في ملبورن، اليوم الأحد.

التأهل لدور الثمانية

وبهذا الفوز بلغ المنتخب السويدي دور الثمانية من مونديال للسيدات المقام في نيوزيلندا وأستراليا.

سجلت لينا هورتيغ الركلة الترجيحية الحاسمة، لتقابل السويد منافستها اليابان في ربع النهائي الجمعة المقبل. وصعد المنتخب الياباني لدور الثمانية عقب فوزه على المنتخب النرويجي 1-3، السبت، في دور الـ16.

بينما سجلت أندي سوليفان، وليندسي هوران، وكريستين ميويس، وأليسا نيهير، للمنتخب الأميركي، وأهدرت ميغان رابيوني، وصوفيا سمثيت، وكيلي أوهارا.

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وصعد المنتخب الأميركي لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط، بينما صعد المنتخب السويدي لهذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد تسع نقاط.

يذكر أن المنتخب الأميركي هو صاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب مونديال السيدات؛ حيث تُوِّج بأربعة ألقاب.