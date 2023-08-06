كوتينيو يختار الدوري القطري بعد تبخر عروض الدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن فيليب كوتينيو يتجه للانتقال إلى أحد أندية الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الحالية. وأوضحت أن لاعب أستون فيلا الإنجليزي تلقى عرضاً من نادٍ قطري، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وأضافت: «كوتينيو كانت لديه بعض العروض من الدوري السعودي في يوليو الماضي، ولكنه أصبح قريباً من الانتقال إلى قطر». وأشارت إلى أن برشلونة لن يحصل على مقابل مادي في حال بيع بطاقة لاعبه السابق بقيمة تبلغ أقل من 20 مليون يورو وفقاً لاتفاقه مع أستون فيلا، حسب وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).

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وقد خسر برشلونة 145 مليون يورو بعد التخلص من الدولي البرازيلي، بهدف تقليل رواتب لاعبي الفريق، حيث أنفق برشلونة نحو 169 مليون يورو على ضم كوتينيو من ليفربول في يناير 2018 بصفقة توقع لها كثيرون أن تكون ناجحة، وتعوِّض «البارسا» رحيل مواطنه نيمار دا سيلفا في ذلك الوقت. لكن كوتينيو فشل في تقديم أداء جيد مع برشلونة، بينما عطلته الإصابات كثيرا، ليخرج في فترة إعارة إلى صفوف بايرن ميونخ موسم 2019-2020، بحسب ما ذكره موقع «آس» الإسباني.