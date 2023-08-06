السعودية تؤسس شركة استثمارية في قطاع الرياضة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأحد، تأسيس شركة استثمارية، بهدف دعم قطاع الرياضة في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت تنفق فيه المملكة مئات ملايين الدولارات على استقطاب لاعبي كرة قدم عالميين إليها.

وستستثمر شركة «سرج» للاستثمارات الرياضية في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بحسب بيان للصندوق، وفقا لوكالة «فرانس برس».

استهداف الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين

كما تستهدف الشركة الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستوظف التقنيات الرياضية المتقدمة، لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.

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تسعى السعودية منذ سنوات لتعزيز قطاع الرياضة لديها ضمن خطة تحول اقتصادي، وفي إطار سياسة تقوم على تقوية مصادر القوة الناعمة للمملكة الثرية والطامحة لتلميع صورتها الخارجية.

تخطيط لاستضافة مونديال 2030

ألمحت المملكة إلى إمكان التقدم بملف لاستضافة بطولة كأس العالم بكرة القدم في 2030.

وقد استحوذ صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على أندية كرة قدم أخيرا، مما أتاح لهذه الأندية عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثر، منهم من جاء مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.