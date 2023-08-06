رئيس توتنهام يتجاهل عرض «بايرن» لضم «كين» ويسافر لأميركا.. ونجم يوفنتوس دوسان البديل

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت جريدة «ديلي ميل» أن المفاوضات بين بايرن ميونخ مع توتنهام لضم هاري كين تعقدت، بعدما تجاهل رئيس النادي الإنجليزي، دانيال ليفي، عرض البافاري. وقالت الجريدة إن النادي الألماني رفع عرضه إلى 86 مليون جنيه إسترليني نظير كسب خدمات الدولي الإنجليزي، الجمعة الماضي، لكن ليفي تجاهل الرد، وسافر إلى أميركا.

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وأشارت إلى أن البايرن جهز الخطة البديلة بالاتجاه إلى الخيار الثاني الذي يراقبه، لتدعيم خط الهجوم، إذ سيعمل على ضم الصربي دوسان فلاهوفيتش من يوفنتوس الإيطالي. وشددت على أن المدرب الألماني توماس توخل يعمل على إنهاء أزمة بطل ألمانيا في خط الهجوم، مما جعل هداف «السبيرز» التاريخي هو الخيار الأول أمامه، ولكن تمسك النادي اللندني بالحصول على 100 مليون جنيه إسترليني أسهم في عدم الوصول إلى صيغة اتفاق بين الناديين، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).

بداية مفاوضات العرض الثاني لضم كين

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية وإنجليزية أن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ يان كريستيان دريسن، ومدير الشؤون التقنية ماركو نيبه، بصدد السفر إلى العاصمة البريطانية، لحسم صفقة هاري كين من توتنهام الإنجليزي. وذكرت «ديلي ميل» أن مسؤولي بايرن ميونخ سيتقدمان بعرض ثالث ومُحسن، لضم قائد المنتخب الإنجليزي، تبلغ قيمته 87 مليون يورو (96 مليون دولار)، إلى جانب متغيرات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه).