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«الدرع الخيرية» تشعل المنافسة من جديد بين مانشستر سيتي وآرسنال في بداية الموسم الجديد.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 12:41 مساء
«الدرع الخيرية» تشعل المنافسة من جديد بين مانشستر سيتي وآرسنال في بداية الموسم الجديد.. الأحد
مباراة سابقة بين مانشستر سيتي وأرسنال. (أرشيفية : الإنترنت)
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يتطلع فريقا مانشستر سيتي وآرسنال إلى حصد أول ألقاب الموسم الكروي الجديد في إنجلترا، عندما يلتقيان، اليوم الأحد، في مباراة الدرع الخيرية. ويدخل مانشستر سيتي المباراة بعد خسارته 1-2 أمام أتلتيكو مدريد في آخر مبارياته الودية، بينما يدخلها آرسنال بعدما احتفظ بلقب بطولة كأس الإمارات الودية عقب فوزه على موناكو.

ويسعى فريق آرسنال للتتويج بلقب هذه البطولة، خاصة أن نتائجه في الموسم الماضي تخطت كل التوقعات، حيث تصدر الدوري الإنجليزي 248 يوماً، لكنه فشل بالنهاية في تحقيق اللقب.

أرتيتا: أسعى للتتويج باللقب ليكون فريقي منافساً شرساً
يرغب المدير الفني لفريق آرسنال، ميكيل أرتيتا، في التتويج باللقب، لتأكيد أن فريقه سيكون منافساً شرساً على لقب الدوري في هذا الموسم.

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وقال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «متحمس للغاية لخوض مباراة نهائية والتتويج بلقب أمام أحد الفرق الكبرى. مانشستر سيتي كان أفضل فريق في أوروبا الموسم الماضي، ونعلم المعايير، وما نحتاجه للفوز للمباراة».

غوارديولا يفقد أحد أهم لاعبيه
في المقابل، يسعى مانشستر سيتي لمواصلة النجاحات التي حققها في الموسم الماضي، بعد فوزه بالثلاثية «الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا». لكن سيفتقد المدير الفني للسيتي، بيب غوارديولا، أحد أهم لاعبيه، ألا وهو كيفين دي بروين، الذي ما زال يتعافى من إصابته بقطع في أوتار الركبة، التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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