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هولندا تقصي جنوب أفريقيا وتلتقي إسبانيا في ربع نهائي مونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 11:41 صباحا
هولندا تقصي جنوب أفريقيا وتلتقي إسبانيا في ربع نهائي مونديال السيدات
منتخب هولندا يتخطى جنوب أفريقيا. (إنترنت)
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أقصى المنتخب الهولندي، وصيف بطل العالم 2019، نظيره الجنوب أفريقي بفوزه عليه 2-صفر في سيدني، الأحد، وبلغ الدور ربع النهائي، لملاقاة إسبانيا في كأس العالم للسيدات بكرة القدم، المقامة في نيوزيلندا وأستراليا.

وتُدين هولندا، التي اعتمدت على فاعليتها الهجومية من أجل حسم المباراة أمام 40 ألف متفرج، بفوزها على بطلات القارة السمراء إلى الحارسة الشابة دافني فان دوميسلار (23 عاماً) التي حالت دون أن تهتز شباكها، حسب وكالة «فرانس برس».

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وستواجه هولندا، التي فازت على جنوب أفريقيا 5-1 ودياً العام الماضي، منتخب إسبانيا بربع النهائي في ويلينغتون الجمعة.

مدرب المنتخب الهولندي: لم نخض أفضل مباراة
قال مدرب المنتخب الهولندي أندريس يونكر: «لم نخض أفضل مباراة. كانت لاعبات جنوب أفريقيا خطيرات للغاية وشجاعات للغاية. فقدنا الكثير من الكرات، مما سمح لجنوب أفريقيا بالاقتراب والتحلي بالخطورة، وهذه هي الأشياء التي نحتاج إلى تصحيحها».

افتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة التاسعة بعد ركلة ركنية ورأسية أولى من لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي ليكي مارتنس، وثانية من جيل رورد في الشباك، لترفع الأخيرة رصيدها إلى 4 أهداف في المونديال.

الدفاع الهولندي يعاني خطورة كجاتلانا
مرة جديدة تألقت مارتنس بتسجيلها هدفا ألغي بسبب وضعية تسلل، قبل أن تمرر كرة الهدف الثاني للمهاجمة لينيث بيرينستين التي استفادت من خطأ الحارسة الجنوبية أفريقية كايلي سوارت، وضاعفت النتيجة.

وقد عانى الدفاع الهولندي خطورة قائدة جنوب أفريقيا المهاجمة ثيمبي كجاتلانا (27 عاماً) التي أهدرت فرص عدة، لإعادة بلادها إلى أجواء اللقاء، حيث كادت كجاتلانا تدرك التعادل بعدما انفردت بالحارسة الهولندية قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

ومنحت هدافة راسينغ لويسفيل الأميركي بلادها انتصارها الأول على الإطلاق في ثانية مشاركاتها في نهائيات كأس العالم بعد العام 2019، وبطاقة العبور إلى ثمن النهائي بهدف تاريخي خلال الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز على إيطاليا 3-2 في الجولة الثالثة (الأخيرة) من دور المجموعات.

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