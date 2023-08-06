تسيتسيباس يحرز لقبه العاشر بمسيرته في دورة لوس كابوس للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامساً عالمياً، لقبه العاشر في مسيرته بفوزه بدورة لوس كابوس المكسيكية على الملاعب الصلبة. وفاز تسيتسيباس (24 عاماً) في المباراة النهائية على الأسترالي أليكس دي مينور 6-3 و6-4.

يعد هذا الفوز العاشر لتسيتسيباس على دي مينور، المصنف 19 عالمياً، في عدد المواجهات نفسه. بينما سبق للأسترالي أن توّج هذا العام على الأراضي المكسيكية في دورة أكابولكو، حسب وكالة «فرانس برس».

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كما أنه اللقب الأول لتسيتسبياس على الملاعب الصلبة منذ مارسيليا بالعام 2020، والأول له منذ العام، علماً بأنه فاز العام الماضي بدورتي مايوركا ومونتي كارلو على الملاعب الرملية.

وقال تسيتسيباس عقب فوزه: «تمكنا من تقديم الاستعراض خلال نهائي رائع. أليكس لاعب رائع. لقد حاولت أن أكون في أفضل مستوياتي، وأن ألعب مباراة جيدة للغاية».