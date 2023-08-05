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ميلان يضم الأميركي يونس موسى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 06:04 مساء
ميلان يضم الأميركي يونس موسى
يونس موسى لاعب ميلان الجديد يحمل قميص الفريق (حساب النادي الإيطالي على فيسبوك)
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قبل أيام على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده مع لاعب الوسط الأميركي يونس موسى من بلنسية الإسباني لمدة خمس سنوات.

يونس موسى خريج أكاديمية أرسنال
ولم يكشف النادي عن أية تفاصيل مالية، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن ميلان دفع نحو عشرين مليون يورو لضم يونس موسى «20 عامًا» الذي سيرتدي القميص رقم 80.

والتحق موسى، خريج أكاديمية أرسنال للمواهب، بصفوف فريق بلنسية الرديف في 2019 ولعب مع الفريق الأول في العام التالي.

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وخاض يونس موسى 108 مباريات بجميع المسابقات مع الفريق الإسباني، كما شارك في 24 مباراة دولية مع الولايات المتحدة الأميركية، وساعد منتخب بلاده في تحقيق لقب دوري أمم «الكونكاكاف» للمرة الثانية على التوالي في يونيو الماضي.

وأصبح موسى ثامن صفقة لنادي ميلان الذي أنفق نحو مائة مليون يورو في فترة الانتقالات الحالية.

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