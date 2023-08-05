مانشستر يونايتد يتعاقد مع الدنماركي راسموس هويلوند

القاهرة - بوابة الوسط

أكمل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند قادمًا من فريق أتالانتا الإيطالي بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم.

قدرات تهديفية عالية

وسجل هويلوند (20 عامًا) 27 هدفًا في 87 مباراة مع كل الفرق التي لعب لها إضافة إلى الفريق الإيطالي، كما سجل ستة أهداف في ست مباريات خاضها مع المنتخب الدنماركي.

ولدى هويلوند خيار للتمديد لعام إضافي، وهو الأمر الذي قد يجعله يبقى مع فريق مانشستر يونايتد حتى عام 2029، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية.

وقال هويلوند للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد: «لا أخفي سرًّا بأنني كنت أحد جماهير هذا النادي العريق منذ أن كنت صغيرًا، وحلمت بأن أدخل ملعب أولد ترافورد وأنا لاعب في مانشستر يونايتد».

- عوائق مادية تهدد انتقال سفيان أمرابط لمانشستر يونايتد

- عمالقة الدوري الإنجليزي يهددون طموحات مانشستر سيتي في الموسم الجديد

وأضاف: «متحمس للغاية لهذه الفرصة لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة، ومصمم على تقديم مستوى جيد لكي أكون جديرًا بثقة النادي بي».

وأكد هويلوند: «مازلت في بداية مسيرتي، لكنني أعلم أنني مستعد لاتخاذ هذه الخطوة واللعب مع هذه المجموعة من اللاعبين العالميين».