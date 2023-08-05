مانشستر سيتي «يرمم» دفاعه بالكرواتي غفارديول قادما من لايبزيغ

القاهرة - بوابة الوسط

أكمل مانشستر سيتي صفقة انتقال قلب الدفاع الكرواتي يوشكو غفارديول لخمس سنوات من لايبزيغ الألماني، بحسب ما أعلن حامل لقب الدوري الإنجليزي في كرة القدم، السبت.

وبرع غفارديولا (21 عاماً) خلال موسمين مع لايبزيغ الذي انضم إليه من دينامو زغرب في يوليو 2021، حسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت شبكة «سكاي سبورتس» بأن الكرواتي يوشكو خضع للكشف الطبي من قِبل مانشستر سيتي خلال الأيام الماضية. بينما ذكرت جريدة «كيكر» الألمانية الشهيرة أن لايبزيغ على وشك ضم كاستيلو لوكيبا، مدافع ليون، ليحل محل غفارديول.

مدير لايبريغ يعلن العراقيل قبل إتمام الصفقة رسميا

قد نفى ماكس إبيرل، المدير الرياضي للايبزيغ، توصل ناديه لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال يوشكو قبل أيام. وتحدث المدير الرياضي للايبزيغ إلى شبكة «سكاي سبورت - ألمانيا» قائلا: «لا يوجد اتفاق بيننا وبين مانشستر سيتي. الأمر ليس قريبا».

وواصل: «الحقيقة أن مانشستر سيتي يرغب في ضمه، لكننا مازلنا بعيدين للغاية عن الاتفاق. انتقال دمينيك سوبوسلاي إلى ليفربول آمن ماليا. نحن لا نحتاج المال، بل نفضل بقاء يوشكو معنا».

واختتم: «نحن في النادي لا نقف أمام أي شيء، بل نتمتع بالشفافية، ولكن لدينا أفكارنا ونريد تنفيذها»، وذلك قبل أن تشهد المفاوضات بين اللاعب وناديه الألماني ومانشستر سيتي وتيرة سريعة في إنهاء إجراءات الانضمام.