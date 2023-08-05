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إسبانيا تتأهل لربع نهائي مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 10:59 صباحا
إسبانيا تتأهل لربع نهائي مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها
مباراة إسبانيا وسويسرا في مونديال السيدات. (إنترنت)
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تألقت أيتانا بونماتي بثنائية وتمريرتين حاسمتين، فقادت إسبانيا إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها الكبير على سويسرا 5-1، السبت في أوكلاند، معوّضة خسارتها الموجعة أمام اليابان في ختام دور المجموعات.

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إسبانيا التي لم تتجاوز سابقاً ثمن النهائي ستلاقي في ربع النهائي، الجمعة في أوكلاند، الفائز بين هولندا وجنوب إفريقيا اللذين سيلتقيان، الأحد، في سيدني. وبعد أن سقطت الإسبانيات برباعية نظيفة في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة، انتفضن أمام السويسريات اللواتي لم تهتز شباكهن في دور المجموعات، حسب وكالة «فرانس برس».

وعلى الرغم من أنها لم تستعد عافيتها 100% جراء إصابة في الركبة، دخلت نجمة «لا روخا» أليكسيا بوتياس، حاملة الكرة الذهبية، المواجهة في الدقيقة 77، بعدما استهلت البطولة بديلة ضد كوستاريكا، ثم لعبت أساسية أمام زامبيا واليابان.

وقد أجرى مدرب إسبانيا خورخي فيلدا خمسة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام اليابان، منها الحارسة ميسا رودريغيس التي جلست على مقاعد الاحتياطيات لحساب كاتا كول بديلتها في نادي برشلونة، بطل أوروبا، الذي تمثل بست لاعبات في التشكيلة الأساسية.

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