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نيمار يحفظ ماء وجه باريس سان جيرمان في ختام جولته الآسيوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 05:26 مساء
نيمار يحفظ ماء وجه باريس سان جيرمان في ختام جولته الآسيوية
نيمار (تويتر)
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اختتم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم جولته الآسيوية بتحقيق فوز وحيد على منافسه الكوري الجنوبي المتواضع جيونبونك 3-0، بفضل تألق المهاجم البرازيلي نيمار الذي عاد للفريق الفرنسي بعد غياب تجاوز خمسة أشهر.

نيمار سجل هدفين وصنع الثالث
أحرز نيمار هدفين وصنع الثالث لزميله الإسباني ماركو أسينسيو الذي سجل أول أهدافه بقميص باريس سان جيرمان، بعد سبعة مواسم مع ريال مدريد، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وحققت تشكيلة المدرب لويس إنريكي هذا الفوز عقب يومين فقط من الخسارة أمام إنتر ميلان الإيطالي في اليابان، برغم أن نيمار تألق أيضًا ليمنح انطباعًا جيدًا عن الفريق الذي يعود غدًا الجمعة إلى فرنسا، تمهيدًا لخوض أولى جولات الدوري الفرنيس لكرة القدم في 12 من الشهر الجاري ضد فريق لوريان.

لكن ضعف المنافس والأجواء الحارة والرطبة في مدينة بوسان، فضلًا عن تغييرات المدرب الإسباني الذي بالكاد دفع بالأساسيين المحتملين، لم تساعد الفريق الباريسي على تقديم عرض قوي.

إلا أن الأنباء الجيدة تتمثل في عودة نيمار لمستواه المعهود بعد تعرض النجم البرازيلي لإصابة في 19 فبراير الماضي وخضوعه لجراحة، وكان قد جلس احتياطيًّا حتى في المباريات الأولى من جولة اليابان.

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ويرحل باريس سان جيرمان عن قارة آسيا دون تحقيق النتائج المرجوة، بعد تعادله سلبيًّا مع النصر السعودي وخسارته على يد سيريزو أوزاكا وإنتر ميلان، مقابل انتصار يتيم على منافس ضعيف.

وزاد من الشعور السلبي بشأن مستوى باريس سان جيرمان عدم إدلاء إنريكي بأي تصريحات للصحافة منذ بداية الجولة، بناء على قرار من النادي إزاء الأسئلة المحتملة عن موقف كيليان مبابي، إلا أن المدرب الإسباني يجدر به التركيز على المهمة الثقيلة الموكلة إليه بإعادة بناء الفريق كما تعهد أثناء تقديمه.

ويرفض مبابي الانصياع لرغبة مالك النادي القطري لتجديد عقده الذي ينقضي بانتهاء الموسم المقبل، ولم يتم استدعاؤه للجولة الآسيوية كوسيلة ضغط.

ولا يعرف لويس إنريكي بعد ما إذا كان سيبني فريقه في ظل وجود مبابي الذي يعد نجم باريس سان جيرمان طيلة الأعوام الماضية أم لا.

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