أليكس رينس ينضم لياماها في بطولة العالم للدراجات النارية

القاهرة - بوابة الوسط

انضم الدراج الإسباني أليكس رينس إلى فريق ياماها الياباني المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي»، بدلاً من الإيطالي فرانكو موربيديلي.

خبرة كبيرة لرينس

وبهذا فإن أليكس رينس سيقود دراجة الصانع الياباني في العام المقبل، إلى جانب بطل العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي»، الفرنسي فابيو كوارتارارو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مدير الفريق البريطاني لين جارفيس في بيان: «نحن سعداء لانضمام أليكس إلى الفريق.. لديه خبرة كبيرة بصفته كمتسابق في بطولة العالم للدراجات النارية، وهو معروف بموهبته الطبيعية وانتصاراته المتعددة».

بداية رينس مع سوزوكي

بدأ الإسباني أليكس رينس (27 عاماً) والذي يشارك حالياً مع فريق «هوندا-أل سي آر»، مسيرته في سباقات الفئة الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية مع فريق سوزوكي عام 2017، وفي العام التالي صعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى من أصل 18 سباقاً، منها ستة انتصارات، وحل ثالثاً في الترتيب النهائي لبطولة العالم للدراجات النارية عام 2020، في أفضل نتيجة له في فئة «موتو جي بي».

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وانتقل أليكس رينس إلى الفريق الرديف لشركة هوندا اليابانية بداية العام الحالي إثر قرار سوزوكي بالانسحاب من بطولة العالم نهاية العام الماضي، ليحتل حالياً المركز الثالث عشر في ترتيب المتسابقين قبل الجولة التاسعة هذا الأسبوع في بريطانيا والتي سيغيب عنها بسبب إصابة في قدمه.

وسيحل أليكس رينس بدلاً من موربيديلي (28 عاماً) العام المقبل، علماً بأن الأخير دفع غالياً ثمن تراجع نتائجه إذ حلّ في المركزين السابع عشر عام 2021 عندما توّج كوارتارارو باللقب، والتاسع عشر عام 2022.