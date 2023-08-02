جامايكا تطيح بالبرازيل من مونديال السيدات وفرنسا تكتسح بنما بسداسية

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت لاعبات المنتخب الفرنسي لكرة القدم، من بلوغ دور الـ16 في مونديال السيدات المقام بنيوزيلندا وأستراليا، بعدما حققن فوزا كبيرا بنتيجة بنتيجة 6-3 على منتخب بنما اليوم الأربعاء.

فوز مستحق لفرنسا

وفي مباراة أخرى، حقق منتخب جامايكا أكبر مفاجآت مونديال السيدات عندما أقصين منتخب البرازيل من دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 1995، بعد تعادل الفريقين سلبيا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

في المباراة الأولى بين فرنسا وبنما تألقت الفرنسية كاديدياتو دياني بإحراز ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 28 و37 و52 من ركلة جزاء، فيما أضافت كل من ماييل لاكرار في الدقيقة 21، وليا لو غاريك في الدقيقة 45+5، وفيكي بيكو في الدقيقة 90+10 الأهداف الثلاثة الأخرى.

أما أهداف منتخب بنما التي خرجت خالية الوفاض من مونديال السيدات، فقد سجلت أهدافها كل من مارتا كوكس في الدقيقة الثانية، ويوميرا بينسون في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ولينيث سيدينيو في الدقيقة 87.

وكان المنتخب الفرنسي يحتاج إلى التعادل فقط في المباراة الأخيرة بالمجموعة السادسة أمام بنما التي لم تحقق أي انتصار في مونديال السيدات.

إقصاء تاريخي للبرازيل

أما في المباراة الثانية، فقد ودع المنتخب البرازيلي مونديال السيدات من دور المجموعات للمرة الأولى منذ العام 1995، بعد تعادله بدون أهداف أمام جامايكا في ملبورن.

دخل منتخب البرازيل، وصيفة مونديال السيدات 2007، وهو مطالب بتحقيق الفوز من أجل التأهل، بعد فوزه على بنما 4-0 وخسارته من فرنسا في الثانية 1-2، أو التعادل مع انتظار مفاجأة بفوز بنما على فرنسا.

وتأهلت جامايكا للمرة الأولى إلى الدور الثاني من مونديال السيدات من وصافة المجموعة السادسة برصيد خمس نقاط، بفارق نقطتين عن فرنسا.