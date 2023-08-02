في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر

القاهرة - بوابة الوسط

عبر مدرب بايرن ميونخ الألماني توماس توخل عن حزنه، لأن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة إلى المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني في صفوف البافاري، لكنه يعتقد أن رحيله عن الفريق «هو الحل الأفضل»، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

وأعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، التعاقد رسميا مع ماني (31 عاما)، ليصبح رابع لاعب ينضم إلى النصر هذا الصيف، ويلحق بالنجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو القادم في يناير الماضي بصفقة ضخمة.

توخل: لم نتمكن من استغلال قدرات ماني

قال توخل، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فريقه لليفربول الإنجليزي في سنغافورة خلال مباراة ودية في ختام جولة الفريقين الآسيوية: «من الواضح أننا لم نتمكن من استغلال قدراته (ماني) بالحد الأقصى، وهذا كان عملي ومسؤوليتي. لكن في هذه الوضعية كان هذا الأمر (رحيله) الحل الأفضل».

وتابع: «لقد تعانقنا طويلا، وتصارحنا بأننا لا نحب كيف جرت فيها الأمور. لكننا نعلم في الوقت نفسه أنه الحل الأفضل في هذه الوضعية».

- النصر السعودي يعلن انضمام السنغالي ساديو ماني رسميا

- رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة

- رسميا.. ماني في بايرن ميونيخ بعقد لـ3 مواسم

وأوضح توخل: «في بعض الأحيان، لا تسير الأمور كما يشتهي الجميع. من الناحية الإنسانية، كانت تربطني علاقة جيدة بماني، وستبقى كذلك».

ماني إلى شبكة «سكاي» الألمانية: أشعر بالألم

في المقابل، كشف ماني أنه لم يكن راضيا عن مغادرة بايرن ميونخ. وقال إلى شبكة «سكاي» الألمانية: «رحيلي عن بايرن يشعرني بالألم. كنت أرغب في نهاية مختلفة»، حسب ما نقلت «فرانس برس».

وفي رد على تصريح ماني، أكد توخل: «أتفهم تماما شعوره بأنه مجروح، وأنا لن أكون سعيدا لو حصل معي الأمر عينه».