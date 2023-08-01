ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، أن النجم السنغالي ساديو ماني سيدعم صفوف نادي النصر السعودي خلال مباراته المقبلة أمام الزمالك ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.

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وقالت جريدة «سبورت» السعودية، إن «السنغالي ساديو ماني أصبح لاعبًا في صفوف النصر بعدما اجتاز الفحوصات الطبية في دبي، ساديو ماني وقَّع لصفوف العالمي الذي بدوره توصل لاتفاق مع نادى بايرن ميونخ الألماني».

وتابعت «سيصل ماني للطائف اليوم الثلاثاء من أجل التواجد في تدريبات العالمي والتحضير للمشاركة في مباراة الزمالك الخميس المقبل في ثالث جولات كأس الملك سلمان للأندية العربية».

يذكر أن النصر خاض مباراتين في البطولة العربية تعادل في الأولى أمام الشباب، وفاز في الثانية أمام اتحاد المنستيري التونسي.