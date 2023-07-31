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رسميا.. اتحاد جدة يضم البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 10:46 مساء
رسميا.. اتحاد جدة يضم البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول
الدولي البرازيلي فابينيو لاعب فريق ليفربول يوقع لفريق اتحاد جدة بعقد يمتد لثلاث سنوات، الإثنين 31 يوليو 2023 (حساب الاتحاد على تويتر)
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أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الإثنين، التعاقد رسميًا مع الدولي البرازيلي فابينيو لاعب فريق ليفربول.

وقال النادي، في بيان، إنه حصل على توقيع فابينيو، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، دون الكشف عن الجوانب المادية.

- ليفربول يفتح الطريق أمام انتقال فابينيو إلى الاتحاد السعودي

وذكرت تقارير سابقة أن نادي ليفربول الإنجليزي سيحصل على 45 مليون يورو، مقابل بيع فابينيو.

وكان اتحاد جدة أبرم خمس صفقات في الصيف الجاري بداية من الفرنسيين كريم بنزيمة ونجولو كانتي، والبرتغالي جوتا، وسلطان الفرحان القادم من صفوف الرائد، وصالح العمري.

الدولي البرازيلي فابينيو لاعب فريق ليفربول يوقع لفريق اتحاد جدة بعقد يمتد لثلاث سنوات، الإثنين 31 يوليو 2023 (حساب الاتحاد على تويتر)
الدولي البرازيلي فابينيو لاعب فريق ليفربول يوقع لفريق اتحاد جدة بعقد يمتد لثلاث سنوات، الإثنين 31 يوليو 2023 (حساب الاتحاد على تويتر)
الدولي البرازيلي فابينيو لاعب فريق ليفربول يوقع لفريق اتحاد جدة بعقد يمتد لثلاث سنوات، الإثنين 31 يوليو 2023 (حساب الاتحاد على تويتر)
الدولي البرازيلي فابينيو لاعب فريق ليفربول يوقع لفريق اتحاد جدة بعقد يمتد لثلاث سنوات، الإثنين 31 يوليو 2023 (حساب الاتحاد على تويتر)
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