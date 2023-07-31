  • Alwasat News
Atwasat

اليابان تسحق إسبانيا برباعية في مونديال السيدات ويتأهلان معا.. وفيلدا: أنا مسؤول عن الهزيمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 04:06 مساء
اليابان تسحق إسبانيا برباعية في مونديال السيدات ويتأهلان معا.. وفيلدا: أنا مسؤول عن الهزيمة
اليابان تسحق إسبانيا برباعية في مونديال السيدات. (إنترنت)
alwasat radio

سجّلت هيناتا ميازاوا هدفين، ومرّرت كرة حاسمة، فقادت اليابان إلى فوز ساحق على إسبانيا 4-0، وتصدّر مجموعتها، الإثنين في ويلينغتون، ضمن كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

- نجمة ريال مدريد تقود أستراليا للتأهل وإقصاء كندا في مفاجأة مدوية بمونديال السيدات

وخاضت إسبانيا واليابان المباراة بعدما سبق أن ضمنتا تأهلهما إلى الدور الثاني من الجولة الماضية، لينحصر الصراع بينهما على صدارة المجموعة، علما بأنّ نقطة واحدة كانت تكفي المنتخب الإسباني لتبوؤ الصدارة. إلا أنّ اليابانيات قدّمن أداء هجوميا رفيعا، وتقدمن 3-0 مع نهاية الشوط الأول، ليؤكدن حضورهن القوي في البطولة، حسب وكالة «فرنس برس».

إيكيدا يوقف نجمتي برشلونة أليكسيا وأيتانا
قال مدرب المنتخب الياباني فوتوشي إيكيدا، الذي أسهمت خطته في ايقاف نجمتي برشلونة الإسباني: أليكسيا بوتياس، حاملة الكرة الذهبية مرتين، وأيتانا بونماتي: «الفريق الإسباني بهذا النوع من الهجوم، فقررنا الرد بدفاع متماسك».

فيلدا يعترف أن خصمه كان الأفضل تكتيكياً
أضاف إيكيدا: «لقد فعلنا ذلك في تدريباتنا بعض الوقت. أردنا المثابرة. فور استعادة الكرة، حاولنا الهجوم بأقصى سرعة ممكنة». أما مدرب منتخب إسبانيا، خورخي فيلدا، فاعترف أن خصمه كان الأفضل تكتيكياً. وقال: «بصفتي المدير الفني، أنا مسؤول عن هذه الهزيمة».

رد فعل إيجابي منتظر أمام سويسرا
تابع: «نعم، لقد فوجئت. كانوا يمارسون الكثير من الضغط». وأوضح: «كان علينا كسر الخط الدفاع المتراجع الذي كان لديهم، لكننا لم نتمكن من تجاوز خطوطهم للهجوم، وشيئا فشيئا بدأوا في تسجيل الأهداف». واختتم: «لم نشاهد أفضل فريق إسباني حتى الآن، وأنا مقتنع بأن رد فعل الفريق سيكون إيجابيا ضد سويسرا».

اليابان تسحق إسبانيا برباعية في مونديال السيدات. (إنترنت)
اليابان تسحق إسبانيا برباعية في مونديال السيدات. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثور على جثتين في بكين جراء الأمطار الغزيرة (فيديو)

العثور على جثتين في بكين جراء الأمطار الغزيرة (فيديو)
(فيديو) السلطات الصينية تصدر أعلى مستوى إنذار من فيضانات في بكين

(فيديو) السلطات الصينية تصدر أعلى مستوى إنذار من فيضانات في بكين
بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي

بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي
بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة

بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة
طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)

طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)
زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية

زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية
باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط

باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط
ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار الهلال

ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار ...
شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)

شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين

بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟

«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟
شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» الودي بأميركا (صور)

شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» الودي بأميركا ...
تعليمات وزارية عاجلة بشأن العاملين في ظل حرارة الصيف

تعليمات وزارية عاجلة بشأن العاملين في ظل حرارة الصيف
كاريكاتير خيري - آثار!

كاريكاتير خيري - آثار!
البعثة الأممية تتفرغ لـ«إدارة» الصراع الليبي بدلا من حله

البعثة الأممية تتفرغ لـ«إدارة» الصراع الليبي بدلا من حله
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. كلوديا غازيني تتحدث عن «مزايا» الخطوة وتتساءل حول الموقف الدولي

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. كلوديا غازيني تتحدث عن «مزايا» الخطوة وتتساءل...
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الزمالك يدخل اختبار الشباب في البطولة العربية والنصر يصطدم بالاتحاد المنستيري
الزمالك يدخل اختبار الشباب في البطولة العربية والنصر يصطدم ...
السد القطري يباغت الهلال السعودي ويتغلب عليه 3-2 بالبطولة العربية
السد القطري يباغت الهلال السعودي ويتغلب عليه 3-2 بالبطولة العربية
بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي
بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي
الزمالك أمام الشباب وبلوزداد يصطدم بالوحدة.. 4 مواجهات ساخنة في البطولة العربية اليوم
الزمالك أمام الشباب وبلوزداد يصطدم بالوحدة.. 4 مواجهات ساخنة في ...
نجمة ريال مدريد تقود أستراليا للتأهل وإقصاء كندا في مفاجأة مدوية بمونديال السيدات
نجمة ريال مدريد تقود أستراليا للتأهل وإقصاء كندا في مفاجأة مدوية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان...
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية ......
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها...
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ......
المزيد
قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال مدريد بـ«مبابي».. وتشيلسي يدخل المزاد بعد ليفربول
قبل ساعات من انتهاء المهلة.. برشلونة يقفز على علاقة ريال ......
وفد بايرن ميونخ يصل لندن لتقديم عرض ثالث لضم هاري كين بعد عرضي الـ70 و80 مليون يورو
وفد بايرن ميونخ يصل لندن لتقديم عرض ثالث لضم هاري كين بعد ......
اليابان تسحق إسبانيا برباعية في مونديال السيدات ويتأهلان معا.. وفيلدا: أنا مسؤول عن الهزيمة
اليابان تسحق إسبانيا برباعية في مونديال السيدات ويتأهلان ......
نجمة ريال مدريد تقود أستراليا للتأهل وإقصاء كندا في مفاجأة مدوية بمونديال السيدات
نجمة ريال مدريد تقود أستراليا للتأهل وإقصاء كندا في مفاجأة ......
الزمالك أمام الشباب وبلوزداد يصطدم بالوحدة.. 4 مواجهات ساخنة في البطولة العربية اليوم
الزمالك أمام الشباب وبلوزداد يصطدم بالوحدة.. 4 مواجهات ساخنة......
المزيد