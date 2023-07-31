اليابان تسحق إسبانيا برباعية في مونديال السيدات ويتأهلان معا.. وفيلدا: أنا مسؤول عن الهزيمة

القاهرة - بوابة الوسط

سجّلت هيناتا ميازاوا هدفين، ومرّرت كرة حاسمة، فقادت اليابان إلى فوز ساحق على إسبانيا 4-0، وتصدّر مجموعتها، الإثنين في ويلينغتون، ضمن كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

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وخاضت إسبانيا واليابان المباراة بعدما سبق أن ضمنتا تأهلهما إلى الدور الثاني من الجولة الماضية، لينحصر الصراع بينهما على صدارة المجموعة، علما بأنّ نقطة واحدة كانت تكفي المنتخب الإسباني لتبوؤ الصدارة. إلا أنّ اليابانيات قدّمن أداء هجوميا رفيعا، وتقدمن 3-0 مع نهاية الشوط الأول، ليؤكدن حضورهن القوي في البطولة، حسب وكالة «فرنس برس».

إيكيدا يوقف نجمتي برشلونة أليكسيا وأيتانا

قال مدرب المنتخب الياباني فوتوشي إيكيدا، الذي أسهمت خطته في ايقاف نجمتي برشلونة الإسباني: أليكسيا بوتياس، حاملة الكرة الذهبية مرتين، وأيتانا بونماتي: «الفريق الإسباني بهذا النوع من الهجوم، فقررنا الرد بدفاع متماسك».

فيلدا يعترف أن خصمه كان الأفضل تكتيكياً

أضاف إيكيدا: «لقد فعلنا ذلك في تدريباتنا بعض الوقت. أردنا المثابرة. فور استعادة الكرة، حاولنا الهجوم بأقصى سرعة ممكنة». أما مدرب منتخب إسبانيا، خورخي فيلدا، فاعترف أن خصمه كان الأفضل تكتيكياً. وقال: «بصفتي المدير الفني، أنا مسؤول عن هذه الهزيمة».

رد فعل إيجابي منتظر أمام سويسرا

تابع: «نعم، لقد فوجئت. كانوا يمارسون الكثير من الضغط». وأوضح: «كان علينا كسر الخط الدفاع المتراجع الذي كان لديهم، لكننا لم نتمكن من تجاوز خطوطهم للهجوم، وشيئا فشيئا بدأوا في تسجيل الأهداف». واختتم: «لم نشاهد أفضل فريق إسباني حتى الآن، وأنا مقتنع بأن رد فعل الفريق سيكون إيجابيا ضد سويسرا».

اليابان تسحق إسبانيا برباعية في مونديال السيدات. (إنترنت)