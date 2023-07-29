ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريقا ريال مدريد وبرشلونة في الحادية عشرة من مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا، في مباراة «كلاسيكو» ودية تقام على ملعب «إيه. تي. أند تي» في الولايات المتحدة الأميركية.

أهمية كبيرة «للكلاسيكو»

تأتي مباراة «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة في إطار فترة الاستعداد للموسم الكروي الجديد، حيث يخوض كل منهما جولة في الولايات المتحدة الأميركية تتضمن لعب عدد من المباريات الودية.

ويخوض ريال هذا «الكلاسيكو» بعدما انتصر في أول مباراتين له بجولته الأميركية، حيث فاز أولاً على ميلان الإيطالي 3-2 ثم على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-0، بينما لم يخض برشلونة سوى مباراة واحدة خسرها أمام آرسنال الإنجليزي 5-3.

وعلى الرغم من أنها مباراة ودية تأتي فترة الاستعداد للموسم الجديد، إلا أنها تحظى بأهمية كبيرة لدى الفريقين والجماهير على حد سواء، فالإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اعترف بأن المباراة ستكون أمام منافس قوي للغاية، ويتعين على فريقه اللعب بأفضل طريقة ممكنة، وهي اختبار مهم للفريق «الملكي»، لكنه أشار إلى أنه لن يهتم بالنتيجة كثيرا بقدر اهتمامه بتقدم مستوى فريقه.

الملاعب الأميركية ليست مثالية

كما قلل أنشيلوتي من أهمية الجدل المثار بشأن جودة الملاعب الأميركية وخاصة ملعب «إيه. تي. أند تي» الذي يحتضن لقاء «الكلاسيكو»، وقال إن الملعب لن يسبب مشكلة للاعبيه، واصفا الملاعب الأميركية بأنها ليست مثالية لكنها تصلح لتقديم مباريات جيدة لأن العشب جيد والكرة تتحرك بشكل جيد، وإذا لم يلعب ريال مدريد بالشكل الذي يريده فلن يكون ذلك بسبب العشب، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإسبانية.

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على الجانب الآخر، يريد برشلونة تحقيق الفوز على ريال مدريد ليكسب انتصارا معنويا قبل بدء الموسم الكروي، كما أنه يريد الفوز لكي يؤكد به للجميع أنه مستعد للدفاع عن لقب الدوري الإسباني وتكرار تفوقه على جميع منافسيه.

خبر سار لتشافي

ويتفاءل برشلونة بمباريات «الكلاسيكو» التي تجمع فريقهم بريال مدريد في الولايات المتحدة الأميركية، حيث سبق للفريق الكتالوني الفوز هناك على غريمه التاريخي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت عام 2017.

وقبل اللقاء بساعات تلقى المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز خبرا سارا من أطباء الفريق بشفاء لاعب الوسط جافي وقدرته على المشاركة في مباراة «الكلاسيكو». وعانى جافي خلال الأيام الماضية من إصابة في الظهر، لكنه أصبح جاهزا لمواجهة الريال.